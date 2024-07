Spanien vs. Frankreich, EM 2024 heute live im Free-TV: Wie kann ich das Halbfinale der Fußball Europameisterschaft im TV und Livestream sehen?

Bei der Europameisterschaft 2024 kämpfen am heutigen Dienstag, den 9. Juli, Spanien und Frankreich um den Einzug in das EM-Finale. Das Halbfinalspiel wird um 21.00 Uhr angestoßen. Als Austragungsort der Begegnung dient die Allianz-Arena in München.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige