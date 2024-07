EM 2024, Pause nach Achtelfinale: Wann geht es mit den Spielen im Viertelfinale weiter?

Am heutigen Dienstag, dem 2. Juli, werden die letzten beiden Achtelfinalspiele über die Bühne gehen. Danach werden alle Paarungen in der Runde der letzte acht feststehen.

Was wir neben den drei bereits feststehenden Duellen (weiter unten aufgelistet) schon wissen: Wann es mit auf dem Rasen weitergeht. Nach ein paar Tagen Verschnaufpause wird das Viertelfinale am Freitag, dem 5. Juli, mit Spanien vs. Deutschland eröffnet, ein paar Stunden später sind Portugal und Frankreich gefragt. Am darauffolgenden Tag kommen die nächsten beiden Duelle.

Das Halbfinale steigt dann am 9. und 10. Juli, und das große Finale um den EM-Titel am 14. Juli in Berlin.