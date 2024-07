EM 2024, Halbfinale: Wo läuft die Fußball Europameisterschaft in Deutschland heute live im Free-TV und Livestream?

Bei der EM 2024 geht es am heutigen Dienstag, den 9. Juli, mit dem ersten Halbfinalspiel weiter. Ab 21.00 Uhr kämpfen Spanien und Frankreich in der Allianz-Arena in München um den Einzug in das EM-Finale. Am morgigen Tag duellieren sich dann England und die Niederlande.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige

Hier findet Ihr einen Überblick über alle Ergebnisse der EM.