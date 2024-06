Slowakei vs. Rumänien, Übertragung Gruppe E live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am Mittwoch, den 26. Juni, kommt es bei der EM 2024 zum Aufeinandertreffen zwischen der Slowakei und Rumänien. Die Begegnung in der Gruppe E am 3. Gruppenspieltag beginnt um 18.00 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige