EM 2024, Pause nach Gruppenphase: Wann geht es mit den Spielen im Achtelfinale weiter?

Die Gruppenphase läuft noch bis zum 26. Juni, wenn die letzten vier Partien der Gruppen E und F über die Bühne gehen. Danach steht fest, wer im Achtelfinale ist und welche acht Mannschaften frühzeitig ausscheiden.

Daraufhin bekommen alle Teams für ein paar Tage eine Pause, ehe am 29. Juni die ersten beiden Achtelfinalspiele steigen. Dabei handelt es sich um die Begegnungen Schweiz vs. Zweiter der Gruppe B und Deutschland vs. Zweiter der Gruppe C. Bis zum 2. Juli finden dann pro Tag zwei Achtelfinalspiele statt - eines wird jeweils um 18 Uhr angepfiffen, das andere um 21 Uhr.

Das Viertelfinale geht am 5. und am 6. Juli über die Bühne, das Halbfinale am 9. und 10. Juli. Und das große Finale um den EM-Titel findet am 14. Juli in Berlin statt.