Österreich vs. Türkei, Übertragung EM 2024 live: Das Achtelfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker

In Todesgruppe C setzten sich Österreich ein wenig überraschend vor Frankreich und der Niederlande als Erster durch. Sechs Punkte sammelte die Mannschaft von Ralf Rangnick in drei Spielen - einen Zähler mehr als die zweitplatzierte Équipe Tricolore.

Auch die Türkei fuhr zwei Siege in ihrer Gruppe F ein, wurde hinter Portugal allerdings nur Zweiter.