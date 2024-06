Italien vs. Albanien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Italien vs. Albanien.n heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

MagentaSport zeigt in diesem Jahr alle EM-Spiele, so also auch das zwischen Italien und Albanien. Um 20.30 Uhr geht der Dienst im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestream über App und Website live, und zwar mit diesem Team:

Kommentar: Jonas Friedrich

Experte Stadion: Robin Gosens

Reporterin Stadion: Anna Sara Lange

Expert*innen Studio: Shkodran Mustafi

Moderation Studio: Sascha Bandermann

Die kostenlose Variante ist die ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt die Vorberichterstattung im TV und kostenfreien Livestream über die ARD-Mediathek unmittelbar nach der Tagesschau, also um 20.15 Uhr. Diese Besetzung ist am Start: