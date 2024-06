Italien, EM 2024: Text, Entstehung und Melodie der italienischen Hymne "Il Canto degli Italiani"

Italienische Version: Fratelli d'Italia,

L'Italia s'è desta,

Dell'elmo di Scipio

S'è cinta la testa.

Dov'è la Vittoria?

Le porga la chioma,

Che schiava di Roma

Iddio la creò.

(2x)



REFRAIN

Stringiàmci a coòrte,

Siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

L'Italia chiamò.

Stringiàmci a coòrte,

Siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

L'Italia chiamò! Sì!



Noi fummo da secoli

Calpesti, derisi,

Perché non siam popolo,

Perché siam divisi.

Raccolgaci un'unica

Bandiera, una speme:

Di fonderci insieme

Già l'ora suonò. Uniamoci, amiamoci,

L'unione e l'amore

Rivelano ai popoli

Le vie del Signore.

Giuriamo far libero

Il suolo natio:

Uniti, per Dio,

Chi vincer ci può? REFRAIN

Stringiàmci a coòrte... Dall'Alpi a Sicilia

Dovunque è Legnano,

Ogn'uom di Ferruccio

Ha il core, ha la mano,

I bimbi d'Italia

Si chiaman Balilla,

Il suon d'ogni squilla

I Vespri suonò. Son giunchi che piegano

Le spade vendute:

Già l'Aquila d'Austria

Le penne ha perdute.

Il sangue d'Italia,

Il sangue Polacco,

Bevé col cosacco,

Ma il cor le bruciò. REFRAIN

Stringiàmci a coòrte... Deutsche Version: Brüder Italiens,

Italien hat sich erhoben,

Und hat mit Scipios Helm

Sich das Haupt geschmückt.

Wo ist die Siegesgöttin Victoria?

Sie möge Italien ihr Haupt zuneigen,

Denn als eine Sklavin Roms

Hat Gott sie erschaffen. REFRAIN

Lasst uns die Reihen schließen,

Wir sind bereit zum Tod,

Wir sind bereit zum Tod,

Italien hat gerufen!

Lasst uns die Reihen schließen,

Wir sind bereit zum Tod,

Wir sind bereit zum Tod,

Italien hat gerufen! Ja! Wir wurden seit Jahrhunderten

Getreten und ausgelacht,

Weil wir kein Volk sind,

Weil wir geteilt sind.

Es vereinige uns eine einzige

Flagge, eine Hoffnung:

Auf dass wir verschmelzen,

wofür die Stunde hat schon geschlagen. Vereinigen wir uns, lieben wir uns

Die Einheit und die Liebe

Offenbaren den Völkern

Die Wege des Herrn.

Schwören wir

Den Heimatboden zu befreien:

Geeint durch Gott,

Wer kann uns besiegen? REFRAIN

Lasst uns die Reihen schließen... Von den Alpen bis Sizilien

Überall ist Legnano

Jeder Mann hat von Ferruccio

Das Herz und die Hand

Die Kinder Italiens

Heißen Balilla

Der Klang jeder Kriegstrompete

Ertönte zur Vesper. Weich wie die Binsen

Sind die gekauften Schwerter:

Der österreichische Adler

Hat schon die Federn verloren.

Das Blut Italiens,

Das Blut Polens

Hat er mit dem Kosaken getrunken.

Aber sein Herz hat es verbrannt. REFRAIN

Lasst uns die Reihen schließen...