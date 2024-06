Die neue Flügelhoffnung des FC Bayern München: Was Michael Olise auszeichnet

Bayern-Transferziel Michael Olise: Ein inverser Rechtsaußen wie Arjen Robben

Doch aktuell sieht es so aus, als würde der Franzose, der das Olympische Turnier in Paris bestreiten wird, zu den Bayern gehen. Was für Olise spricht, sind seine technischen Fähigkeiten und seine Explosivität in recht statischen Situationen. Dass Eins-gegen-Eins-Qualitäten, abseits von bloßen Sprints, auf dem Flügel immer einen großen Unterschied ausmachen können, zeigt dieser Tage wieder Nico Williams in Diensten der spanischen Nationalmannschaft. Olise wird sicherlich einige Bayern-Fans an Arjen Robben erinnern, denn der Franzose ist ebenso ein versierter invertierender Außenstürmer von der rechten Außenbahn mit einer grandiosen - wie es die Engländer nennen - "inswinging delivery". Das heißt, er kann aus dem Halbraum heraus den Ball perfekt für Schüsse andrehen oder auch punktuell nach einem gefakten Schuss einen Steckpass zum Mitspieler bringen.

Als Dribbler mit durchschnittlich 5,79 Beteiligungen an Schüssen pro 90 Minuten (laut FBref.com) ist Olise einer der produktivsten Außenstürmer der Premier League gewesen. Natürlich geschah das in einem eher für Konterstürmer freundlichen System von Crystal Palace. Aber seine technische Versiertheit deutet darauf hin, dass Olise auch in einem Ballbesitz-lastigen System funktionieren sollte. Er könnte bei den Bayern im Speziellen die Nachfolge von Kingsley Coman antreten, welcher eher über seinen Antritt gegnerische Außenverteidiger stehen lässt, aber ganz grundsätzlich der beste Eins-gegen-Eins-Spieler auf der Münchener Außenbahn ist.