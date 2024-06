Deutschland vs. Schweiz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Team bei der EM 2024 im TV und Livestream?

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Sonntag, den 23. Juni, gegen die Schweiz ihr drittes und letztes Spiel in der Gruppenphase bei der EM 2024. Nach zwei Siegen in zwei Spielen hat man das Achtelfinalticket bereits sicher, nichtsdestotrotz ist es ein Unterschied, ob man die Gruppe A als Erster oder Zweiter beendet. Als Erster misst man sich im Achtelfinale mit dem Zweiten der Gruppe C und als Zweiter trifft man auf den Zweiten der Gruppe B.

Das Nachbarsduell zwischen Deutschland und der Schweiz wird um 21 Uhr angepfiffen und im Frankfurter Deutsche-Bank-Park ausgetragen.