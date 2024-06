Deutschland vs. Griechenland, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte das DFB-Team im letzten Testspiel vor der EM spielen

Am Freitag, den 07. Juni, bestreitet Deutschland gegen Griechenland sein letztes Testspiel vor der Heim-EM. Die Begegnung ist für 20.45 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angesetzt.

Das DFB-Team war zuletzt am vergangenen Montag gegen die Ukraine im Einsatz. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann zeigte gegen die Ukrainer eine engagierte Leistung, verpasste es aber in den entscheidenden Momenten erfolgreich zu sein. Die Begegnung endete 0:0.

Gegen Griechenland kann der Bundestrainer nun zum letzten Mal vor der EM an seiner Startelf feilen und einige Dinge ausprobieren.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie die beiden Mannschaften im Testspiel auflaufen könnten.