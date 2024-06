Am heutigen Montag, 17. Juni, greift mit Belgien einer der Favoriten in die EM 2024 ein. In ihrem ersten Gruppenspiel treffen die "Roten Teufel" im Frankfurter Deutsche Bank Park auf die Slowakei. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Die mit Stars wie Kevin De Bruyne und Romelo Lukaku gespickten Belgier sind in der Gruppe E der klare Favorit auf Platz eins. Für die Slowakei geht es darum, sich mit guten Ergebnissen gegen die weiteren Gruppengegner Rumänien und Ukraine für das Achtelfinale zu qualifizieren.

EM 2024, 1. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung Mo., 17. Juni 15 Uhr Rumänien vs. Ukraine Mo.., 17. Juni 18 Uhr Belgien vs. Slowakei Mo., 17. Juni 21 Uhr Österreich vs. Frankreich

Belgien vs. Slowakei heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Selbstverständlich wird Belgien vs. Slowakei heute live im TV und im Livestream gezeigt - und zwar von zwei Anbietern.

Der exklusive Rechteinhaber MagentaTV überträgt die Partie für seine Abokunden ab 17.30 Uhr live auf dem Sender FUSSBALL.TV 1. Als Kommentator ist Markus Höhner im Einsatz. Auf der Website und der App von MagentaTV läuft das Spiel auch im Livestream, was allerdings ebenfalls kostenpflichtig ist.

Im Free-TV läuft Belgien vs. Slowakei im ZDF. Gemeinsam mit Hanno Balitsch kommentiert Martin Schneider das Spiel, das Ihr auf der Website und der App des "Zweiten" über die Mediathek auch kostenlos per Livestream sehen könnt.