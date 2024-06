© getty

EM 2024, Albanien: Was steckt hinter dem albanischen Adler Gruß?

Der Adler ist für Albanien, was die drei Löwen für England sind. Alleine im Landesnamen ist der Greifvogel bereits enthalten. So nennen die Albanerinnen und Albaner ihr Land "Shqipëri", was übersetzt so viel wie "Land der Adler" bedeutet. Aus diesem Grund ist der zweiköpfige Adler auch in Schwarz auf rotem Hintergrund auf der Flagge abgebildet.

Die Geschichte des albanischen Adlers reicht zurück ins 15. Jahrhundert, als der heutige albanische Volksheld Skanderbeg einen Aufstand gegen die Osmanen anführte und für die Unabhängigkeit Albaniens kämpfte. Die Flagge, die Skanderbeg damals repräsentierte, sah nicht viel anders aus als die heutige albanische und wurde damals von verschiedenen Adelsfamilien in Albanien verwendet, bis sie später zum Symbol Albaniens wurde.

Im Jahr 1912 wurde die Flagge vom albanischen Nationalkongresses zum ersten Mal angenommen. Seitdem durchlief sie hin und wieder kleine Änderungen. Was jedoch stets gleich blieb, ist der zweiköpfige Adler. Die heutige Version der Flagge wurde am 7. April 1992 angenommen.