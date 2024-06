Albanien vs. Spanien, Übertragung Gruppe B live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Albanien trifft zum Abschluss der Hammergruppe mit Kroatien und Italien bei der EM 2024 auf Spanien. Der Kracher startet am Monat, dem 24. Juni, um 21.00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige