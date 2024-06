Albanien vs. Spanien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Im Rahmen des 3. Spieltags in der Gruppenphase bei der EM 2024 treten am heutigen Montag, den 24. Juni, die Nationalmannschaften Albaniens und Spaniens gegeneinander an. Die Partie in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena wird um 21 Uhr angestoßen.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige