Endlich ist es soweit! Italien und England kämpfen heute um die Europameisterschaft. Alle Fußballfans sollten dabei wissen, wann das Spiel überhaupt losgeht.

Du willst die besten Szenen des EM-Finales zwischen England und Italien bereits eine Stunde nach dem Schlusspfiff sehen? Dann hol Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat!

Nach einem Monat Fußball auf höchstem Niveau stehen die beiden Finalisten bei der EM 2021 fest. Italien trifft im Endspiel auf die englische Nationalmannschaft. Während die Squadra Azzurra nach 1968 den zweiten EM-Titel mit nach Hause nehmen kann, sind die Engländer zum ersten Mal überhaupt bei einem EM-Finale mit dabei. Die "Three Lions" können also Geschichte schreiben.

EM 2021: Um wie viel Uhr beginnt heute das Finale?

Das große Finale steigt am heutigen Sonntag (11. Juli) um 21 Uhr. Wie schon bei den beiden Halbfinalpartien zuvor dient auch heute das legendäre Wembley Stadium in London als Spielstätte. Die Engländer sind somit bereits zum sechsten Mal bei dieser EM "zuhause" im Einsatz.

Das Schiedsrichterteam für dieses Finale kommt größtenteils aus den Niederlanden und besteht aus:

Schiedsrichter: Björn Kuipers

Björn Kuipers Assistenten: Sander van Roekel und Erwin Zeinstra

Sander van Roekel und Erwin Zeinstra Vierter Offizieller: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Carlos del Cerro Grande (Spanien) Video-Assistent: Bastian Dankert (Deutschland)

© getty Harry Kane freut sich über Englands erste Finalteilnahme bei einer EM.

EM 2021, Finale: Italien vs. England im TV und Livestream

Für das Finale gibt es sowohl eine kostenlose als auch eine kostenpflichtige Übertragung.

EM 2021, Finale: Italien vs. England im Free-TV

Das ZDF zeigt Italien gegen England live im frei empfangbaren Fernsehen. Um 20.15 Uhr geht der öffentlich-rechtliche Anbieter auf Sendung.

EM 2021, Finale: Italien vs. England im Pay-TV

Parallel dazu ist auch MagentaTV zur Stelle. Beim Anbieter der Telekom fallen im Gegensatz zum ZDF jedoch Kosten an. Wer Italien gegen England live und in voller Länge sehen will, hat dabei die Wahl zwischen MagentaTV Smart und MagentaTV Flex. Beide Abo-Varianten kosten im Monat zehn Euro.

EM 2021, Finale: Italien vs. England im Livestream

Außerdem zeigt MagentaTV das Finale auch im kostenpflichtigen Livestream. Ebenso aber bietet auch das ZDF in der ZDFMediathek einen Livestream an. Diesen könnt Ihr kostenlos abrufen.

EM 2021, Finale: Italien vs. England - Highlights bei DAZN

Die Final-Highlights stehen nach dem Spiel dann bei DAZN zum Abruf bereit, genauer gesagt eine Stunde nach Abpfiff.

Für Fußball-Fans hat DAZN in der kommenden Saison wieder einige Leckerbissen im Angebot. Der Streamingdienst besitzt nämlich Übertragungsrechte für Spiele der Champions League, Europa League und Bundesliga.

Doch das ist bei weitem noch nicht alles. Auch die US-Sportarten (MLB, NHL, NFL, NBA), Darts, Tennis, Handball, Radsport und vieles mehr bilden das vielfältige DAZN-Angebot.

Das dafür benötigte Abonnement kostet 14,99 Euro im Monat. Für das Jahresabo zahlt Ihr 149,99 Euro. Vor der ersten Zahlung habt Ihr die Möglichkeit, DAZN mit all seinen Sportarten einen Monat lang zu testen.

Diese legendären Mannschaften wurden nie Europameister © getty 1/19 Mit Italien steht der erste Finalist der EM 2021 fest. Die Azzurri waren bis jetzt die stärkste Mannschaft im Turnier, doch nicht immer setzten sich diese am Ende durch. SPOX und Goal präsentieren legendäre Teams, die nie Europameister wurden. © getty 2/19 EM 2000, Niederlande: Die Elftal gehört bei so gut wie jedem Turnier zu den Geheimfavoriten und geht leer aus. Doch 2000 war Oranje bei der Heim-EM mehr als nur Geheim-Favorit. Der Kader war so stark, dass selbst Clarence Seedorf nur auf der Bank saß. © getty 3/19 Kapitän war Frank de Boer, kürzlich noch Nationalcoach, er verteidigte mit Stam und van Bronckhorst, im Mittelfeld ließ Bondscoach Frank Rijkaard Zenden, Cocu und Davids wirbeln. Im Sturm zauberten Kluivert und Bergkamp, Makaay kam nur zu zwei Einsätzen. © getty 4/19 In der Vorrunde hielt sich Oranje schadlos, im Viertelfinale wurde Jugoslawien 6:1 abgefiedelt. Kluivert gelang ein Hattrick. An Italien biss sich das Team dann aber die Zähne aus. Das 0:0 war ein Top-Spiel, im Elfmeterschießen traf aber nur Kluivert. © getty 5/19 EM 2000, Italien: Auch Italien hatte 2000 ein Riesen-Team - und auch Italien wurde nicht Europameister. Im Halbfinale war Keeper Toldo noch zum Helden geworden. Im Finale gegen Frankreich verloren die Azzurri durch das Golden Goal von Juve-Mann Trezeguet © getty 6/19 1998er-Weltmeister Sylvain Wiltord hatte im Finale erst eine halbe Minute vor Ende der regulären Spielzeit Marco Delvecchios 1:0 ausgeglichen. Trainer Dino Zoff hatte bei dem Turnier vor allem in der Abwehr eine Legendenauswahl zusammen. © getty 7/19 Cannavaro, Maldini, Nesta spielten immer, Zambrotta entwickelte sich zum Shootingstar und besten Außenverteidiger des Turniers. Vorne stürmten, wenn der Catenaccio-Fanatiker Zoff sie ließ, Größen wie Totti, Inzaghi und Del Piero. © getty 8/19 EM 2000, Portugal: Wie herausragend die EM 2000 in Belgien und den Niederlanden war, verdeutlicht, dass hier drei Teams stehen. 2000 befand sich die Goldene Generation Portugals auf ihrem Höhepunkt. 18 Spieler der Jahrgänge 1969 bis 1974 standen im Kader © getty 9/19 Allen voran brillierte aber Luis Figo, der damals noch Superstar des FC Barcelona war und nach der EM skandalös zum Erzrivalen Real Madrid gewechselt war. © getty 10/19 Bis zum Halbfinale hielt sich die Mannschaft schadlos. Es brauchte einen Elfmeter von Zinedine Zidane in der Verlängerung, dass Portugal durch ein Golden Goal gegen den Weltmeister und späteren Europameister ausschied. © getty 11/19 EM 2004: Tschechien: Eigentlich kaum zu glauben, was für eine Mannschaft Coach Brückner 2004 da zusammen hatte: Cech im Tor, HSV-Legende Ujfalusi in der Abwehr, Poborsky, Galasek, BVB-Schnitzel Rosicky und natürlich Nedved, Koller und Baros. © getty 12/19 Tschechien hatte so viel Talent, dass selbst ihre B-Elf keine Mühe damit hatte, Deutschland nach Hause zu schicken und die Bundestrainerkarriere von Rudi Völler zu beenden. Zuvor hatte das Team schon die Niederlande mit 3:2 nach 0:2-Rückstand besiegt. © getty 13/19 Für die Tschechen war aber im Halbfinale Schluss. Superstar Nedved verletzte sich nach 40 Minuten gegen Griechenland, seine Kollegen kriegten den Ball nicht ins Tor. In der 105. Minute traf Dellas. Im Finale schrieben die Griechen dann Geschichte. © getty 14/19 Was Frankreich, Portugal, Ungarn 2021 sein sollten, traf auf Portugal, Dänemark und die Niederlande 2012 definitiv zu: Deutschland war beim Turnier in eine Todesgruppe gelost worden, doch die DFB-Elf entledigte sich ihrer Gegner ohne Probleme. © getty 15/19 Die Mannschaft und Bundestrainer Joachim Löw befanden sich zwei Jahre vor der WM in Brasilien auf dem Höhepunkt. Neuer, Boateng, Hummels, Lahm, Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Gündogan, Reus, Özil, Müller, Gomez, Klose spielten attraktiv und dominant. © getty 16/19 Es brauchte schon DEN Endgegner, um das DFB-Team zu stoppen. Löw hatte so viel Respekt vor Italien, dass er Toni Kroos als Sonderbewacher gegen Pirlo abstellte. Die Folge: Pirlo machte Pirlo-Dinge, Mario Balotelli erfand nebenher den Fußballer-Meme. 17/19 EM 2016, Frankreich: Heim-Turnier, Hugo Lloris im Tor, Patrice Evra, Laurent Koscielny in der Abwehr, Paul Pogba, Blaise Matuidi, N’Golo Kante im Mittelfeld, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Dimitri Payet im Sturm: Was sollte da noch schiefgehen? © getty 18/19 Tatsächlich musste sich der Gastgeber erst mal ins Turnier arbeiten, das Team schien schon da mit dem pragmatischen Ansatz von Didier Deschamps zu fremdeln. Gegen Island im Viertelfinale (5:2) und Deutschland im Halbfinale (2:0) war Frankreich aber da. © getty 19/19 So eine erwachsen und dominant auftretende Mannschaft würde gegen Portugal keine Probleme haben, so die allgemeine Meinung. Doch da hatte man die Rechnung ohne Eder - und das Hilfstrainertalent von CR7 - gemacht.

EM 2021, Finale: Italien vs. England im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung im ZDF und bei MagentaTV bietet SPOX mit seinem Liveticker eine weitere Möglichkeit an, wie Ihr das Finale zwischen Italien und England schauen könnt.

EM 2021, Finale: Italien und England - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, L. Insigne - Immobile

G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, L. Insigne - Immobile England: Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - H. Kane

EM 2021: Italiens Weg ins Finale

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Spielort Ergebnis Achtelfinale Sa., 26. Juni 21 Uhr Italien - Österreich London 2:1 n.V. Viertelfinale Fr., 2. Juli 21 Uhr Belgien - Italien München 1:2 Halbfinale Di., 6. Juli 21 Uhr Spanien - Italien London 3:5 n.E.

EM 2021: Englands Weg ins Finale