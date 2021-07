Heute spielen im Finale der EM 2021 Italien und England um den Titel. Im ZDF wird dieses Mal jedoch nicht Bela Rethy das Spielgeschehen für die Zuseher kommentieren.

Sei es das legendäre Golden Goal von Oliver Bierhoff bei der EM 1996 gegen Tschechien oder Frankreichs WM-Triumph in Russland - seit 25 Jahren hat bei jedem Finale eines Großereignisses (EM und WM), das das ZDF übertrug, stets Kommentator Bela Rethy die Zuschauer vor ihren Bildschirmen mit seiner Stimme begleitet.

Beim EM-Finale zwischen Italien und England am heutigen Sonntag, den 11. Juli, wird der 64-Jährige jedoch überraschenderweise nicht für den öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz sein.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX, warum Bela Rethy das Finale nicht kommentiert und wer ihn ersetzt.

EM 2021: Darum kommentiert Bela Rethy heute nicht das Finale Italien vs. England

Bela Rethy wird das EM-Finale zwischen Italien und England nicht kommentieren, stattdessen werden Zuseher des ZDF die Stimme von Oliver Schmidt zu hören bekommen. Ihn dabei als Co-Kommentator und Experte unterstützen wird Sandro Wagner. Ebenfalls für das EM-Endspiel im Gespräch waren die ZDF-Kommentatoren Martin Schneider und Claudia Neumann.

Wie es dazukommt, dass Schmidt Rethy vorgezogen wird, wollte das ZDF um Sportchef Thomas Fuhrmann öffentlich nicht begründen.

Für Rethy ist die EM also vorbei, er bleibt dem ZDF jedoch auch nach dem Turnier für eine Weile erhalten. In den nächsten Wochen etwa wird der gebürtige Wiener bei den Olympischen Spielen in Tokio als Kommentator eingesetzt.

Im kommenden Jahr ist er dann bei der Weltmeisterschaft in Katar wieder mit dabei. Nach der WM 2022 verabschiedet sich Rethy schließlich in den Ruhestand.

EM 2021, Finale - Italien und England: Wichtigste Infos

Wettbewerb: EM 2021 (Finale)

Datum: 11. Juli 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Wembley Stadium (London)

Wembley Stadium (London) Übertragung: ZDF, MagentaTV

Livestream: ZDFMediathek, MagentaTV

Highlights: DAZN

EM 2021, Finale: Italien und England - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, L. Insigne - Immobile

EM 2021: Italiens Weg ins Finale

Die Squadra Azzurra beeindruckte in der Gruppenphase von den 24 Nationen am meisten. Drei Spiele, drei Siege - so sah die Bilanz nach den Partien gegen die Türkei, Wales und die Schweiz aus.

Im Achtelfinale musste der Europameister von 1968 erstmals zittern. Gegen Österreich gelang der 2:1-Sieg erst nach 120 Minuten. Im Viertelfinale schmiss das Team von Trainer Roberto Mancini dann Belgien (2:1 gewonnen) und im Halbfinale Spanien nach Elfmeterschießen raus.

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Spielort Ergebnis Achtelfinale Sa., 26. Juni 21 Uhr Italien - Österreich London 2:1 n.V. Viertelfinale Fr., 2. Juli 21 Uhr Belgien - Italien München 1:2 Halbfinale Di., 6. Juli 21 Uhr Spanien - Italien London 3:5 n.E.

EM 2021: Englands Weg ins Finale

Die Engländer glänzten zwar nicht unbedingt in der Vorrunde, zogen jedoch im Endeffekt ohne Probleme als Gruppenerster und ohne Gegentor ins Achtelfinale, wo die Three Lions die deutsche Nationalmannschaft aus dem Turnier kegelten.

Im weiteren Turnierverlauf besiegte man die Ukraine deutlich mit 4:0 und im Halbfinale Dänemark nach Verlängerung.