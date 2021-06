EM 2021: Pressestimmen zum Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei

Italien freute sich zum Auftakt der Europameisterschaft über eine "magische Nacht" (Gazzetta dello Sport), während die Türkei ihren "Eröffnungsspiel-Albtraum" (Cumhuriyet) fortsetzte und auch im fünften Anlauf mit einer Niederlage in eine EURO startete. Das 3:0 der Squadra Azzurra machte Eindruck in ganz Europa.

Für den englischen Guardian sind die Italiener, die bei der WM 2018 nur Zuschauer waren, bereits "einer der Favoriten für das Turnier", nach Ansicht der spanischen Marca ist das "Wort Catenaccio aus dem Wörterbuch verschwunden". Die internationalen Pressestimmen...

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Wir haben die magische Nacht erlebt, auf die wir seit einem ganzen Leben gehofft hatten. Ein 3:0-Sieg gegen die Türkei bedeutet einen prunkvollen Eintritt in diese EM. Es ist beeindruckend, wie die Azzurri ein taktisch kompliziertes Match in die Hand genommen haben. Die Mancini-Truppe hat die volle Kontrolle des Spiels erobert, unsere Rivalen sind von Anfang bis zum Ende überrollt worden."

Corriere dello Sport: "Italien schafft ein Traumdebüt. Das Duo Immobile-Insigne versenkt die Türkei. Besser hätten die Azzurri nicht beginnen können. Italien startet in die EM mit einem furiosen 3:0-Sieg und versenkt die Türkei in einem Olympiastadion voller begeisterter Fans. Italien feiert einen Sprint-Start und einen Erfolg am Ende einer Partie, die die Azzurri von Anfang bis zum Schluss beherrscht haben."

Tuttosport: "Was für eine Show! So wollen wir Italien sehen: schön und erfolgreich. Mancinis Truppe enttäuscht nicht und beflügelt die Tifosi im Olympiastadion. Taktik und Konzentration: Mancini beweist, dass die Stärke dieser Mannschaft der Zusammenhalt dieser Gruppe ist."

Corriere della Sera: "Mancinis Italien ist schön und erfolgreich. Der neunte Sieg in Serie der Azzurri ist der süßeste Erfolg an diesem Abend im Olympiastadion, weil es der erste Sieg bei einer Europameisterschaft ist, auf die Italien fünf Jahre lang warten musste. Italien startet aufs Beste und hat auch die Geduld, auf den richtigen Moment zu warten, um die Rivalen zu versenken. Das Eigentor Demirals ist der Funke, der den Orkan der Azzurri in Bewegung setzt. Mit den Toren Immobiles und Insignes kann die Party beginnen."

La Repubblica: "Die Azzurri spielen italienisch. Trainer Mancini bleibt sich selbst treu und wird dafür belohnt. Er hat unseren Fußball revolutioniert, jeder Ball zählt. Niemand spielt wie Italien, eine Mannschaft, die einfach immer angreift. Der Weg nach Wembley hat genau so begonnen, wie wir es uns erhofft hatten."

EM 2021: Türkei - Italien - Die Einzelkritik zum Eröffnungsspiel © getty 1/32 Italien hat das Eröffnungsspiel der EM 2021 3:0 gegen die Türkei gewonnen. Der entscheidende Mann dabei war Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile, der sich äußerst effizient zeigte. Hier geht's zu den Noten und Einzelkritiken des Spiels. © getty 2/32 TÜRKEI - UGURCAN CAKIR: Er hielt, was irgendwie zu halten war, wurde aber auch von seinen Kollegen gerade beim 0:2 im Stich gelassen, als er den Ball etwas unglücklich nach vorn abprallen ließ. Das 0:3 leitete er mit schlechtem Abschlag ein. Note: 4,5. © getty 3/32 MEHMET ZEKI CELIK: Hatte einen schweren Stand hinten rechts gegen Insigne und Spinazzola. Gewann immerhin die Mehrzahl seiner Direktduelle, hatte aber auch keine Offensivaktion. Note: 4. © getty 4/32 MERIH DEMIRAL: Stand in der ersten Hälfte stabil im Zentrum und hielt den Laden zusammen. Nach der Pause der Unglücksrabe mit dem Eigentor, für das er nichts konnte. Bei den weiteren Gegentoren ohne direkte Beteiligung. Note: 4. © getty 5/32 CAGLAR SÖYÜNCÜ: Klärte einige Flanken per Kopf und blockte ein paar weitere ab. Insgesamt ohne gröbere Fehler. Kam kaum mal in direkte Zweikämpfe. Note: 4. © imago images 6/32 UMUT MERAS: Der Linksverteidiger war mindestens am ersten Gegentor beteiligt, das über seine Seite vorbereitet wurde. Ansonsten auch mit Problemen gegen Berardi. Note: 4,5. © getty 7/32 OKAY YOKUSLU (bis 65.): War auf der Sechs nur mit Defensivarbeit beschäftigt und hatte mit Offensive überhaupt nichts am Hut - brachte auch keinen Pass in der gegnerischen Hälfte an. Note: 4. © getty 8/32 KENAN KARAMAN (bis 76.): Der Düsseldorfer kam über den rechten Flügel und war dort schlicht abgemeldet. Er mühte sich, schlug aber nicht mal eine Flanke und blieb wirkungslos. Note: 5,5. © getty 9/32 OZAN TUFAN (bis 64.): Mühte sich die Defensivarbeit ab und war nach vorn wie die Kollegen sehr unauffällig unterwegs. Als nomineller Achter nicht spielbestimmend, sehr passiv. Note: 4,5. © getty 10/32 YUSUF YAZICI (bis 46.): Weitestgehend unauffällig. Spielte nur einen Fehlpass, hielt sich aber im Vorwärtsgang zurück. Zur Pause für Ünder ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 11/32 HAKAN CALHANOGLU: Kam über links und war wie Karaman auf der anderen Seite wirkungslos und hatte kaum nennenswerte Offensivszenen. Note: 5. © getty 12/32 BURAK YILMAZ: Hing über weite Strecken der Partie in der Luft und hatte keinerlei Bindung zu den Mitspielern. Bemühte sich aber auch nicht sonderlich intensiv um den Ball. Kam erst in der Nachspielzeit zur einzigen Torchance. Note: 5,5. © getty 13/32 CENGIZ ÜNDER (ab 46.): Brachte ein wenig Schwung rein nach der Pause und hatte die erste halbwegs gute Chance der Türkei kurz nach der Pause. Scheiterte an Donnarumma. Das war aber seine einzige Szene. Note: 4,5. © imago images 14/32 KAAN AYHAN (ab 64.): Sollte nochmal Schwung reinbringen, fiel aber nicht mehr auf. Note: 4,5. © getty 15/32 IRFAN KAHVECI (65.): Fand nach seiner Einwechslung nicht mehr ins Spiel. Note: 4,5. © getty 16/32 HALIL DERVISOGLU (ab 76.): Blieb wirkungslos. Keine Bewertung. © getty 17/32 ITALIEN - GIANLUIGI DONNARUMMA: Hatte vor der Pause keinen Schuss abzuwehren, danach sicher beim Schuss von Ünder. Danach nicht mehr geprüft. Note: 3. © getty 18/32 ALESSANDRO FLORENZI (bis 46.): War einer der Antreiber im Spiel nach vorne, seine Flanken blieben aber glücklos. Nach hinten ohne Mühe. Zur Pause mit muskulären Problemen ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 19/32 LEONARDO BONUCCI: Als Nebenmann von Chiellini und gegen einen sehr passiven Gegner nicht gefordert. Note: 3,5. © getty 20/32 GIORGIO CHIELLINI: Räumte hinten souverän alles ab, gab ansonsten den Ballverteiler von hinten raus und hatte die erste Großchance Italiens, als er per Kopf nach einer Ecke knapp an Cakir scheiterte (22.). Note: 2,5. © getty 21/32 LEONARDO SPINAZZOLA: Trieb immer wieder von hinten an und hatte nach der Pause ein paar gefährliche Abschlüsse. Scheiterte zunächst an Cakir und bereitete dann das 0:2 indirekt vor - sein Schuss wurde zum Abpraller, den Immobile versenkte. Note: 2,5. © getty 22/32 NICOLO BARELLA: Insgesamt ein ordentlicher Auftritt im Mittelfeld. Seine beste Szene war der Pass auf Berardi, der direkt im Anschluss das 0:1 (Eigentor) erzwang. Ein Eishockey-Assist für ihn. Note: 3. © getty 23/32 JORGINHO: Zweitmeiste Ballaktionen im Spiel für den Sechser, der defensiv nichts anbrennen ließ und nach vorne gut den Ball verteilte. Note: 3. © getty 24/32 MANUEL LOCATELLI (bis 74.): Seine beste Szene war der Diagonalball vor dem 0:1 auf Barella. Ansonsten sehr passsicher und ordentlich im Zweikampf. Note: 3. © getty 25/32 DOMENICO BERARDI: Seine scharfe Flanke sorgte für das 0:1, das gewissermaßen der Dosenöffner für Italien war. Ansonsten bemüht über rechts mit ein paar guten Flanken. Note: 3. © getty 26/32 CIRO IMMOBILE (bis 81.): Gab die meisten Torschüsse der Azzurra gab, wollte es früh erzwingen, blieb aber glücklos. Stand dann beim Abstauber zum 0:2 genau richtig. Bereitete zudem das 0:3 vor. Note: 2. © getty 27/32 LORENZO INSIGNE (bis 81.): Hatte die erste Halbchance im Spiel (17.) und machte generell ordentlich Betrieb über den linken Flügel. Krönte seine solide Vorstellung mit dem 0:3. Note: 2,5. © getty 28/32 GIOVANNI DI LORENZO (ab 46.): Kam zur Pause für Florenzi und fiel nicht großartig auf, weil er auch kaum gefordert wurde. Ließ aber auch nichts anbrennen. Note: 3,5. © getty 29/32 BRYAN CRISTANTE (ab 74.): Fiel nach seiner Einwechslung nicht mehr auf. Keine Bewertung. © getty 30/32 ANDREA BELOTTI (ab 81.): Kam, als das Spiel entschieden war und hatte keine Aktion mehr. Keine Bewertung. © imago images 31/32 FEDERICO CHIESA (ab 81.): Brachte nur noch das Spiel zu Ende. Ohne Aktion. Keine Bewertung. © getty 32/32 FEDERICO BERNARDESCHI (ab 85.): Blieb unauffällig. Keine Bewertung.

TÜRKEI

Hürriyet: "Vergiss dieses Spiel und guck nach vorne."

Fanatik: "Vergesst Rom, lasst uns nach Baku schauen."

Cumhuriyet: "Eröffnungsspiel-Albtraum. Die Türkei hat fünfmal an einem großen Turnier teilgenommen, aber konnte niemals sein erstes Spiel gewinnen."

Milliyet: "Dieser Stiefel ist sehr eng für unseren Fuß."

Aksam: "Unsere Jungs haben sich selber verbrannt. Unsere Mannschaft konnte Rom nicht verbrennen. Aber unsere Hoffnungen sind noch nicht dahin."

Fotomac: "Schlimm angefangen, aber wir werden toll aufhören. 2008 war unser Anfang auch schlecht, aber wir haben die EM als Dritte beendet. 85 Millionen Herzen vertrauen euch! Wir werden wieder Geschichte schreiben."

Sözcü: "Frustration in Rom."

Takvim: "Harakiri in Rom."

ENGLAND

Sun: "Immobile und Insigne schlagen zu: Italiener präsentieren sich zum Auftakt der EURO 2020 als einer der großen Favoriten. Roberto Mancini hat es geschafft, einer ganzen Nation ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern."

Guardian: "Die EURO 2020 ist endlich in vollem Gange, und Italien ist zurück. In einer schwülen Nacht in Rom bekamen die 16.000 Zuschauer einen intelligenten und geduldigen Angriffsfußball zu sehen: eine Leistung, die die Mannschaft von Roberto Mancini sofort als einen der Favoriten für das Turnier ausweist."

NIEDERLANDE

Telegraaf: "Flitzendes Italien schiebt Türkei einfach zur Seite und erlebt einen Traumstart in die EM. Die Azzurri haben sich mit einem fliegenden Start gleich als einer der Titelkandidaten dieser EM positioniert. Den Schmerz der verpassten WM in Russland haben die Italiener unter Mancini entschlossen weggesteckt, das führte zu der beeindruckenden Serie von nun schon 28 Spielen hintereinander ohne Niederlage."

AD: "Wirbelndes Italien imponiert und nimmt eine ärmliche Türkei auseinander. Italien hat im ersten Spiel der Europameisterschaft keinen Span der Türkei ganz gelassen. Mit der 0:3-Niederlage kam das Team noch gut weg."

De Volkskrant: "Der Sturm, hin und wieder stilvoll von Italien ausgeführt, siegte im Eröffnungsspiel der EM mit Übermacht über die Verteidigung, die sich als reißender Beton aus der Türkei darstellte. Ein Eigentor war die Strafe für das Spielkonzept der Türken, das der Beginn einer chancenlosen Niederlage war, obwohl die Türkei offiziell in Rom ein Heimspiel hatte: also 0:3."

© imago images Italien hat zum EM-Auftakt gegen die Türkei gewonnen.

SPANIEN

Marca: "Italien ist zurück - und spielt zum Verlieben! Torreigen von "Bella Italia" gegen die Türkei beim EM-Auftakt. Die "Azzurra" unterstrich, dass sie ein ernstzunehmender Kandidat auf den Titel ist. Das Wort Catenaccio ist aus dem Wörterbuch verschwunden."

As: "Italien ist wieder Italien! Ein frisches italienisches Team - weit entfernt von den üblichen Azzurri und überzeugend wie selten - überrannte die Türkei zum EM-Auftakt. Die Bemühungen und die Auferstehung eines zuvor in Schutt und Asche liegenden Landes zeigten Wirkung. Italien trägt jetzt einen anderen Anzug. Mancini hat eine Mannschaft zusammengestellt, die wieder in der Lage sein kann, Turniere zu gewinnen."

Mundo Deportivo: "Ein brillantes Italien reißt die türkische Mauer ein. Italien zeigte ein dynamisches und unerbittliches Spiel."

Sport: "Italien eröffnet die Europameisterschaft mit einem Überfall auf die Türkei. Für die Türkei wurde das Spiel zum Leidensweg."

El Pais: "Überzeugendes Italien! Der Gastgeber hat die Türkei auf dem Feld sprachlos gemacht. Und das in einer Zeit, in der die politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sowieso schon heikel sind."

El Mundo: "Italien zerstört die Türkei und startet ein Lied der Hoffnung."

Estadio Deportivo: "Italien kommt wie eine Dampfwalze daher und zerquetscht die Türkei. Die Mannschaft von Mancini beschert sich selbst nach der verpassten WM 2018 in Russland einen Erdrutschsieg und liefert eine bärenstarke Defensivleistung ab."