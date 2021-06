Die Europameisterschaft wird heute mit dem Duell zwischen der Türkei und Italien eröffnet. Hier könnt Ihr das Spiel der Gruppe A im Liveticker verfolgen.

Endlich ist es soweit! Die Türkei und Italien eröffnen die um ein Jahr verschobene Europameisterschaft. Wem gelingt der bessere Auftakt in die EM 2021? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Türkei vs. Italien: Auftaktspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bald ist es soweit: Die paneuropäische EM startet mit einem Jahr Corona-Verspätung. Im ersten Spiel der Gruppe A will Italien, seit 27 Spielen ungeschlagen, seine Serie fortsetzen und Kurs auf den erst zweiten EM-Titel nach 1968 nehmen. Doch die Türkei ist nicht zu unterschätzen, in der Qualifikation blieb das Team von Trainer Senol Günes in acht Spielen ohne Gegentor. Das gelang keiner anderen Mannschaft.

Vor Beginn: Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft wird um 21 Uhr im Stadio Olimpico in Rom angepfiffen. Rund 16.000 Zuschauer dürfen in das Stadion, das im Normalfall Platz für 72.689 Fans bietet.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Türkei gegen Italien.

Türkei vs. Italien: Auftaktspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Türkei: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş - Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan - Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Italien: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne

Türkei vs. Italien: Auftaktspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Das erste Spiel der EM 2021 wird unter anderem im Free-TV live übertragen - und zwar von der ARD. Im Ersten startet der erste EM-Tag bereits um 18.50 Uhr mit der Sendung "UEFA EURO 2020 Vor dem Eröffnungsspiel". Um 20.15 Uhr beginnt dann die Vorberichterstattung auf das Eröffnungsspiel mit Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger. Das Spiel kommentiert dann Florian Naß. Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV bietet die ARD auch einen kostenlosen Livestream an.

Auch bei MagentaTV könnt Ihr das EM-Eröffnungsspiel live und in voller Länge sehen. Das dafür benötigte Abonnement kostet pro Monat 10 Euro. Solltet Ihr Euch für eine 24-monatige Vertragslaufzeit entscheiden, kriegt Ihr die ersten drei Monate MagentaTV umsonst.

EM 2021: Die Gruppe A im Überblick