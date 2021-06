EM 2021 - Thesen zum Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei: Eine Squadra Azzurra zum Verlieben

Italien überrascht beim 3:0 gegen die Türkei im EM-Eröffnungsspiel mit Offensivdrang und phantasievollem Fußball, die neueste Reform der Handspielregel ergibt endlich Sinn und womöglich hat selbst die UEFA was gelernt. Drei Thesen zum Eröffnungsspiel.

In diese Squadra Azzurra kann man sich verlieben

Ja, Gigi Buffon, Andrea Pirlo, selbst Mario Balotelli: Eine Squadra Azzurra ohne sie wirkt irgendwie immer noch surreal, sie alle fehlen und dürfen vermisst werden. Doch dieses super homogene Team ohne große Superstars, das Trainer Roberto Mancini da für die EM 2021 um sich geschart hat, verfügt durchaus auch über großes Verliebungspotential.

Nicht etwa, weil die Gigio Donnarummas, Lorenzo Insignes, Leonardo Spinazzolas oder Nicolo Barellas dieser Welt den Inno di Mameli genauso laut, leidenschaftlich und schief schmettern können wie die alten Heroen. Auch nicht, weil sie und ihre Betreuer und vor allem ihr Cheftrainer noch immer die bestangezogenen Menschen des gesamten paneuropäischen Turniers sind (mindestens!).

Sondern, weil diese Mannschaft so spielen soll und weil sie so spielen will, wie ihr Trainer aussieht. Mancini hat dem Team, das er 2018 in den Trümmern der verpassten WM-Qualifikation übernahm, Schicht für Schicht den Zynismus abgeschabt und durch Phantasie ersetzt.

Große Könner hatte Italien ja immer, aber selbst Roberto Baggio, Alessandro del Piero oder Pirlo mussten ihre Phantasie regelmäßig dem Diktat des 1:0 opfern. Im EM-Eröffnungsspiel in Rom stand dagegen eine Mannschaft auf dem Platz, die gegen ultratief stehende Türken aus einer sicheren Defensive erst geduldig mit langen Pässen, dann geduldig mit gefälligen, aber nicht immer zielbringenden kurzen Passstafetten das 1:0 suchte.

Und die, als sie den Führungstreffer mit einem klugen Pass, einem Sprint und einer scharfen Flanke in die Mitte zum gegnerischen Verteidiger Demirel von Domenico Berardi endlich erzwungen hatte, auch mit zunehmend furiosem Kombinationsfußball das 2:0 durch Ciro Immobile und das 3:0 durch Lorenzo Insigne (auf Vorlage Immobiles) suchte und der man anmerkte, das sie am liebsten noch das 4:0 erzielt hätte.

EM 2021: Türkei - Italien - Die Einzelkritik zum Eröffnungsspiel © getty 1/32 Italien hat das Eröffnungsspiel der EM 2021 3:0 gegen die Türkei gewonnen. Der entscheidende Mann dabei war Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile, der sich äußerst effizient zeigte. Hier geht's zu den Noten und Einzelkritiken des Spiels. © getty 2/32 TÜRKEI - UGURCAN CAKIR: Er hielt, was irgendwie zu halten war, wurde aber auch von seinen Kollegen gerade beim 0:2 im Stich gelassen, als er den Ball etwas unglücklich nach vorn abprallen ließ. Das 0:3 leitete er mit schlechtem Abschlag ein. Note: 4,5. © getty 3/32 MEHMET ZEKI CELIK: Hatte einen schweren Stand hinten rechts gegen Insigne und Spinazzola. Gewann immerhin die Mehrzahl seiner Direktduelle, hatte aber auch keine Offensivaktion. Note: 4. © getty 4/32 MERIH DEMIRAL: Stand in der ersten Hälfte stabil im Zentrum und hielt den Laden zusammen. Nach der Pause der Unglücksrabe mit dem Eigentor, für das er nichts konnte. Bei den weiteren Gegentoren ohne direkte Beteiligung. Note: 4. © getty 5/32 CAGLAR SÖYÜNCÜ: Klärte einige Flanken per Kopf und blockte ein paar weitere ab. Insgesamt ohne gröbere Fehler. Kam kaum mal in direkte Zweikämpfe. Note: 4. © imago images 6/32 UMUT MERAS: Der Linksverteidiger war mindestens am ersten Gegentor beteiligt, das über seine Seite vorbereitet wurde. Ansonsten auch mit Problemen gegen Berardi. Note: 4,5. © getty 7/32 OKAY YOKUSLU (bis 65.): War auf der Sechs nur mit Defensivarbeit beschäftigt und hatte mit Offensive überhaupt nichts am Hut - brachte auch keinen Pass in der gegnerischen Hälfte an. Note: 4. © getty 8/32 KENAN KARAMAN (bis 76.): Der Düsseldorfer kam über den rechten Flügel und war dort schlicht abgemeldet. Er mühte sich, schlug aber nicht mal eine Flanke und blieb wirkungslos. Note: 5,5. © getty 9/32 OZAN TUFAN (bis 64.): Mühte sich die Defensivarbeit ab und war nach vorn wie die Kollegen sehr unauffällig unterwegs. Als nomineller Achter nicht spielbestimmend, sehr passiv. Note: 4,5. © getty 10/32 YUSUF YAZICI (bis 46.): Weitestgehend unauffällig. Spielte nur einen Fehlpass, hielt sich aber im Vorwärtsgang zurück. Zur Pause für Ünder ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 11/32 HAKAN CALHANOGLU: Kam über links und war wie Karaman auf der anderen Seite wirkungslos und hatte kaum nennenswerte Offensivszenen. Note: 5. © getty 12/32 BURAK YILMAZ: Hing über weite Strecken der Partie in der Luft und hatte keinerlei Bindung zu den Mitspielern. Bemühte sich aber auch nicht sonderlich intensiv um den Ball. Kam erst in der Nachspielzeit zur einzigen Torchance. Note: 5,5. © getty 13/32 CENGIZ ÜNDER (ab 46.): Brachte ein wenig Schwung rein nach der Pause und hatte die erste halbwegs gute Chance der Türkei kurz nach der Pause. Scheiterte an Donnarumma. Das war aber seine einzige Szene. Note: 4,5. © imago images 14/32 KAAN AYHAN (ab 64.): Sollte nochmal Schwung reinbringen, fiel aber nicht mehr auf. Note: 4,5. © getty 15/32 IRFAN KAHVECI (65.): Fand nach seiner Einwechslung nicht mehr ins Spiel. Note: 4,5. © getty 16/32 HALIL DERVISOGLU (ab 76.): Blieb wirkungslos. Keine Bewertung. © getty 17/32 ITALIEN - GIANLUIGI DONNARUMMA: Hatte vor der Pause keinen Schuss abzuwehren, danach sicher beim Schuss von Ünder. Danach nicht mehr geprüft. Note: 3. © getty 18/32 ALESSANDRO FLORENZI (bis 46.): War einer der Antreiber im Spiel nach vorne, seine Flanken blieben aber glücklos. Nach hinten ohne Mühe. Zur Pause mit muskulären Problemen ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 19/32 LEONARDO BONUCCI: Als Nebenmann von Chiellini und gegen einen sehr passiven Gegner nicht gefordert. Note: 3,5. © getty 20/32 GIORGIO CHIELLINI: Räumte hinten souverän alles ab, gab ansonsten den Ballverteiler von hinten raus und hatte die erste Großchance Italiens, als er per Kopf nach einer Ecke knapp an Cakir scheiterte (22.). Note: 2,5. © getty 21/32 LEONARDO SPINAZZOLA: Trieb immer wieder von hinten an und hatte nach der Pause ein paar gefährliche Abschlüsse. Scheiterte zunächst an Cakir und bereitete dann das 0:2 indirekt vor - sein Schuss wurde zum Abpraller, den Immobile versenkte. Note: 2,5. © getty 22/32 NICOLO BARELLA: Insgesamt ein ordentlicher Auftritt im Mittelfeld. Seine beste Szene war der Pass auf Berardi, der direkt im Anschluss das 0:1 (Eigentor) erzwang. Ein Eishockey-Assist für ihn. Note: 3. © getty 23/32 JORGINHO: Zweitmeiste Ballaktionen im Spiel für den Sechser, der defensiv nichts anbrennen ließ und nach vorne gut den Ball verteilte. Note: 3. © getty 24/32 MANUEL LOCATELLI (bis 74.): Seine beste Szene war der Diagonalball vor dem 0:1 auf Barella. Ansonsten sehr passsicher und ordentlich im Zweikampf. Note: 3. © getty 25/32 DOMENICO BERARDI: Seine scharfe Flanke sorgte für das 0:1, das gewissermaßen der Dosenöffner für Italien war. Ansonsten bemüht über rechts mit ein paar guten Flanken. Note: 3. © getty 26/32 CIRO IMMOBILE (bis 81.): Gab die meisten Torschüsse der Azzurra gab, wollte es früh erzwingen, blieb aber glücklos. Stand dann beim Abstauber zum 0:2 genau richtig. Bereitete zudem das 0:3 vor. Note: 2. © getty 27/32 LORENZO INSIGNE (bis 81.): Hatte die erste Halbchance im Spiel (17.) und machte generell ordentlich Betrieb über den linken Flügel. Krönte seine solide Vorstellung mit dem 0:3. Note: 2,5. © getty 28/32 GIOVANNI DI LORENZO (ab 46.): Kam zur Pause für Florenzi und fiel nicht großartig auf, weil er auch kaum gefordert wurde. Ließ aber auch nichts anbrennen. Note: 3,5. © getty 29/32 BRYAN CRISTANTE (ab 74.): Fiel nach seiner Einwechslung nicht mehr auf. Keine Bewertung. © getty 30/32 ANDREA BELOTTI (ab 81.): Kam, als das Spiel entschieden war und hatte keine Aktion mehr. Keine Bewertung. © imago images 31/32 FEDERICO CHIESA (ab 81.): Brachte nur noch das Spiel zu Ende. Ohne Aktion. Keine Bewertung. © getty 32/32 FEDERICO BERNARDESCHI (ab 85.): Blieb unauffällig. Keine Bewertung.

Zugegeben, die Türkei in der Form vom Freitag war nicht der allergrößte Gradmesser für die wirkliche Stärke der Azzurri. Das Tempodefizit von den beiden Senatoren in der Innenverteidigung, Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini, könnte im Lauf der EM gegen spielwilligere und schnellere Mannschaften noch zum Problem werden. Aber so ein richtiger Geheimfavorit sind die Italiener, die seit 28 Spielen nicht mehr verloren und seit neun Spielen kein Gegentor mehr kassiert haben, nach dem höchsten Sieg in einem EM-Eröffnungsspiel und dem höchsten Sieg einer italienischen Mannschaft bei einer EM überhaupt nicht mehr.

Zumal der unheimlich passsichere und stets anspielbare Mittelfeldspieler Nicolo Barella ein solcher Aktivposten ist, dass er in die Mannschaft des Turniers gehört und mit Marco Verratti der wohl beste Fußballer der Azzurri noch angeschlagen auf der Tribüne saß.