DFB-Team - News und Gerüchte: Lothar Matthäus und Berti Vogts fordern gegen England Joshua Kimmich im Zentrum

Die früheren Europameister Lother Matthäus und Berti Vogts (als Spieler und Trainer) raten Bundestrainer Jogi Löw, Joshua Kimmich gegen England ins Zentrum zu stellen. Matthäus geht sogar noch einen Schritt weiter. Die News und Gerüchte zur Nationalmannschaft gibt es hier.

DFB-Team - News: Berti Vogts rät Löw, Kimmich ins Zentrum zu stellen

Der frühere Bundestrainer Berti Vogts hält eine Umstellung im deutschen Mittelfeld für das EM-Achtelfinale gegen England (Dienstag, 18 Uhr im Liveticker) für hilfreich. "Es wäre (...) eine Überlegung wert, Joshua Kimmich ins Zentrum zu ziehen, um dort mehr Stabilität zu bekommen", schrieb Vogts (74) in seiner Kolumne in der Rheinischen Post.

"Man merkt, dass sich Kimmich auf der Seite nicht richtig im Spiel fühlt, da kann im Zentrum noch eine ganz andere Dynamik entstehen", erläuterte Vogts seine Gedanken: "Und gegen England tut ein defensiv denkender Mann in der Zentrale sicherlich gut. Doch Joachim Löw weiß, worauf es ankommt."

Der deutschen Elf traut der Europameister-Coach von 1996 am Dienstag einiges zu. "Jetzt kommen die großen Spiele für die großen Spieler. Jetzt wird Geschichte geschrieben", schrieb er: "1972 und 1996 führte der deutsche Weg zum EM-Titelgewinn über Wembley, in beiden Fällen haben wir große Spiele gemacht. Das flößt den Engländern Respekt ein. Sie wissen: Die Deutschen haben keine Angst vor Wembley."

Joshua Kimmich gegen England ins Zentrum rücken.

DFB-Team - News: Lothar Matthäus fordert Bayern-Mittelfeld gegen England

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht noch einen Schritt weiter und rät Jogi Löw mit Nachdruck, für den Klassiker im EM-Achtelfinale gegen England seine Mannschaft umzustellen. "Ich fordere nicht nur Jamal Musiala, ich fordere das Bayern-Mittelfeld", sagte der 60-Jährige bei Sky.

"Joshua Kimmich spielt die vertikalen Bälle in die Tiefe, Leon Goretzka macht die Läufe in den Strafraum und Thomas Müller die Organisation der Mannschaft - für mich hat dieses Mittelfeld die Qualität, um gegen alle Mannschaften Akzente zu setzen", erläuterte Matthäus.

Zöge Bundestrainer Löw Kimmich von der rechten Außenbahn ins Zentrum und brächte er zusätzlich erstmals im Turnierverlauf seinen "Lebensretter" Goretzka von Anfang an, ginge das zu Lasten seines aktuellen Mittelfeld-Duos Toni Kroos/Ilkay Gündogan.

Matthäus würde dies begrüßen. "Nichts gegen Ilkay Gündogan und Toni Kroos", sagte Matthäus, "aber mit ihnen fehlen einige Dinge, die im Fußball im Jahr 2021 dringend nötig sind", sagte er.

DFB-Team - News: Torsten Frings von EM-Auftritten Deutschlands "enttäuscht"

Der frühere Nationalspieler Torsten Frings fordert eine Leistungssteigerung der deutschen Mannschaft im EM-Achtelfinale. "England wird uns auseinandernehmen, wenn wir ihnen so viele Räume geben wie gegen Ungarn", sagte der 44-Jährige bei Sky im Hinblick auf die Partie am Dienstag in London.

Auf der einen Seite sei "das Spiel gegen England ein Wahnsinnsspiel", sagte der 79-malige Nationalspieler: "Man spielt in Wembley gegen eine Topmannschaft. Auf der anderen Seite ist das Negative, dass eine Mannschaft wie England in der Lage ist, einen Fehler eiskalt auszunutzen."

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw enttäusche ihn "bisher ein bisschen, weil sie noch nicht so konstant ist", sagte Frings. Den Auftritt der DFB-Elf gegen Ungarn (2:2) im letzten Gruppenspiel kritisierte er. Die Nationalmannschaft habe bei dieser EM "nur ein gutes Spiel gemacht und sich mit sehr viel Glück fürs Achtelfinale qualifiziert".

