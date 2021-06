DFB-Team - News und Gerüchte: “Spread Love” - Leon Goretzkas Jubel mit Herz

Leon Goretzka sorgte mit seinem Treffer zum 2:2 gegen Ungarn für den Achtelfinal-Einzug des DFB-Teams und hatte beim Jubel eine klare Botschaft. Derweil ist ein Debütant einfach nur stolz. Die News und Gerüchte zur deutschen Nationalelf gibt es hier.

Hier gibt es noch mehr News und Gerüchte rund ums DFB-Team.

DFB-Team - News: "Spread Love" - Leon Goretzka jubelt mit klarer Botschaft

Jubel mit Herz - Leon Goretzka hat seinen enorm wichtigen Ausgleich gegen Ungarn im EM-Vorrundenspiel am Mittwochabend mit einer klaren Botschaft gefeiert. Der Torschütze zum Endstand von 2:2 (0:1) formte vor dem ungarischen "schwarzen Block" in der Münchner Arena mit beiden Händen das Zeichen der Liebe.

"Spread love", verbreitet Liebe, schrieb der Bayern-Star bei Twitter neben eine Regenbogenfahne: "Yes!!!!!!!! Wembley calling!" Erst der späte Treffer des eingewechselten Mittelfeldspielers in der 84. Minute hatte die deutsche Nationalmannschaft doch noch ins Achtelfinale gegen England am Dienstag im Londoner Wembley Stadium geführt.

"Ich bin überglücklich", sagte Goretzka und behauptete: "Wir haben keine Zweifel und sind voller Selbstvertrauen."

Der 26-Jährige hat sich schon häufig gegen Rassismus und für Toleranz und Offenheit eingesetzt. Die Stadt München hatte die Arena in München für das Spiel in Regenbogenfarben tauchen wollen, um gegen die Politik der rechtsnationalen ungarischen Regierung zu protestieren. Doch die UEFA untersagte dies.

DFB-Team - News: EM-Debütant Jamal Musiala einfach nur "stolz"

Nach seinem gelungenen EM-Debüt war Jamal Musiala einfach nur "stolz". Der Youngster leitete zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit viel Übersicht den Ausgleich von Leon Goretzka beim 2:2 (0:1) gegen Ungarn ein und hatte damit großen Anteil am Einzug des DFB-Teams ins Achtelfinale.

"Ich sollte mir Sachen zutrauen und aggressiv nach vorne gehen", berichtete der 18-Jährige über den Auftrag von Joachim Löw und ergänzte: "Ich hatte nichts zu verlieren."

Löw war vom gelungenen Kurzauftritt des Münchners angetan. "Musiala war frech, hat die Bälle gesichert, das war eine sehr ansprechende Leistung", sagte der Bundestrainer. ZDF-Experte Per Mertesacker schwärmte: "Er ist einfach unbekümmert und hat sich keine Platte gemacht. Hut ab vor diesem jungen Spieler, der den Unterschied gemacht hat für eine ratlose deutsche Mannschaft."

Das Achtelfinale am Dienstag in London gegen England wird für Musiala ein ganz besonderes Spiel. Erst vor seinem Debüt im März hatte er sich gegen die englische Nationalmannschaft entschieden, für die er ebenfalls spielberechtigt gewesen wäre. "Ich freue mich darauf. Das ist ein Spiel gegen meine zweite Heimat. Das wird ein cooles Spiel", sagte er.

© imago images Leon Goretzka formte ein Herz nach seinem Tor zum 2:2 gegen Ungarn.

DFB-Team - News: Große Vorfreude auf England

Nach dem glücklichen Einzug ins EM-Achtelfinale richtete die deutsche Nationalmannschaft ihren Blick auf das Duell mit dem Erzrivalen England. "Das wird ein absolutes Highlight", sagte Bundestrainer Joachim Löw nach dem 2:2 (0:1) gegen Ungarn. Die DFB-Auswahl trifft am kommenden Dienstag im Londoner Fußball-Tempel Wembley auf die Three Lions. "Das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann", sagte Löw.

Auch für Joshua Kimmich gibt es "ein schöneres Spiel fast nicht". Ob dieses Duell allerdings "schon im Achtelfinale sein muss, lassen wir jetzt mal dahingestellt", meinte er. Trotzdem ist Kimmich "heiß drauf".

Manuel Neuer meinte: "Wembley liegt uns." Der Kapitän betonte aber auch: "Wir hätten eine dominantere und souveränere Leistung gebraucht, um mit einem Top-Gefühl in das Spiel zu gehen." Kimmich ergänzte: "So wie heute brauchen wir da nicht antreten."

EM 2021: Die Partien des DFB-Teams