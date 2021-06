Das DFB-Team startet in die EM 2021. Der Auftaktgegner ist Weltmeister Frankreich. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV und Live-Stream verfolgen könnt.

Die deutsche Nationalmannschaft greift am Dienstag, 15. Juni, in die EM 2021 ein. Die Europameisterschaft war mit einem Jahr Verspätung am Freitag mit der Partie Italien gegen die Türkei eröffnet worden. Vier Tage später ist nun das Team von Trainer Joachim Löw gefordert.

Zum Auftakt wartet auf Jogis Jungs dabei ein schwerer Brocken. Dem DFB-Team steht in München Weltmeister Frankreich gegenüber. Anpfiff ist in der Fußball Arena München (offizieller Name für die Europameisterschaft) um 21 Uhr.

Im Folgenden erklären wir Euch, wer das Spiel der Equipe Tricolore und Deutschland heute live im TV und Live-Stream zeigt und überträgt.

Wer zeigt Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute live im TV und Live-Stream?

Auch wenn MagentaTV die Rechte an der kompletten EM 2021 hält, ist der Großteil der Spiele auch im deutschen Free-TV sowie im kostenlosen Live-Stream zu sehen. Insgesamt haben die ARD und das ZDF 41 der 51 Begegnungen im Programm. Darunter sind natürlich auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Wer zeigt Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute live im Free-TV?

Die Übertragung der Partie gegen Frankreich im frei empfangbaren Fernsehen übernimmt das ZDF. Die Übertragung beim öffentlich-rechtlichen Sender beginnt bereits um 17.05 Uhr. Dann stimmt Euch Moderator Jochen Breyer zusammen mit Experte Christoph Kramer auf die Spiele ein.

Zuvor hat das ZDF nämlich auch die Partie der deutschen Gruppengegner zwischen Ungarn und Portugal live im Programm. Nach dieser beginnt die eigentlich Vorberichterstattung auf Deutschland vs. Frankreich ab 20 Uhr. Dann sind neben Kramer und Breyer auch die weiteren Experten Per Mertesacker und Peter Hyballa im Studio.

Pünktlich zum Anpfiff wird Kommentator Bela Rethy übernehmen. Ihm steht als Experte und Co-Kommentator dann Sandro Wagner zur Seite.

© getty Bela Rethy wird das Spiel Deutschland vs. Frankreich im ZDF kommentieren.

Wer zeigt Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute live im Pay-TV?

Neben der Übertragung im Free-TV gibt es eine Übertragung im Pay-TV. MagentaTV zeigt das Spiel ebenfalls live und in voller Länge. Der Sender ist für Kunden der Telekom erreichbar.

Die Vorberichte zum Spiel des DFB-Teams beginnen dort ebenfalls um 20 Uhr. Mit folgendem Personal begleitet MagentaTV die Übertragung:

Moderator: Johannes B. Kerner

Johannes B. Kerner Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Kommentator: Wolff Fuss

Wer zeigt Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute live im Live-Stream?

Alle Nicht-Telekom-Kunden können die Übertragungen ebenfalls empfangen. Dafür wird ein kostenpflichtiger Live-Stream zur Verfügung gestellt. Dabei können zwei Tarife gebucht werden.

Mit MagentaTV Smart könnt Ihr die ersten drei Monate kostenlos das Angebot nutzen. Insgesamt schließt er aber einen Vertrag über 24 Monate ab. Ab dem dritten Monat kostet der Tarif dann zehn Euro.

Die anderer Möglichkeit bietet MagentaTV Smart Flex, um den Live-Stream zu empfangen. Dieser kostet monatlich zehn Euro, kann im Gegensatz zu dem anderen Tarif monatlich gekündigt werden.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es zu der Partie Deutschland gegen Frankreich aber auch. Auf der Webseite des ZDF wird dieser bereitgestellt. Hier geht es zum Live-Stream.

Wer zeigt Highlights Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute?

Ihr hattet keine Gelegenheit, das Spiel live zu verfolgen? Dann nutzt doch DAZN. Beim Streamingdienst sind die Highlights der einzelnen EM-Spiele schon gut eine Stunde nach dem Abpfiff abrufbar.

Wer noch kein Abo bei DAZN hatte, kann diese Highlights dank eines Gratisprobemonats sogar kostenlos sehen. Alle anderen zahlen aktuell 11,99 Euro im Monat beziehungsweise 119,99 Euro im Jahr für das komplette Angebot von DAZN, dass auch US-Sport (MLB, NFL, NBA, NHL) und diverse Fußballevents wie die Champions League und Bundesliga enthält. Sichert Euch also am besten jetzt schon Euren Gratismonat DAZN!

Wer zeigt Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute live im TV und Live-Stream? - Wichtigste Infos

Wettbewerb: EM 2021

EM 2021 Runde: 1. Gruppenspiel

1. Gruppenspiel Datum: 15. Juni 2021

15. Juni 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Fußball Arena München

Fußball Arena München Übertragung: ZDF, MagentaTV

Livestream: ZDFMediathek, MagentaTV

Highlights: DAZN

© getty Das EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich findet heute in der Fußball Arena München statt.

Wer zeigt Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute live im TV und Live-Stream? - Spielplan in der Gruppe F

Datum Begegnung Uhrzeit TV-Übertragung 15. Juni Ungarn - Portugal 15 Uhr ZDF, MagentaTV 15. Juni Frankreich - Deutschland 21 Uhr ZDF, MagentaTV 19. Juni Ungarn - Frankreich 15 Uhr Das Erste, MagentaTV 19. Juni Deutschland - Portugal 18 Uhr Das Erste, MagentaTV 23. Juni Portugal - Frankreich 21 Uhr MagentaTV 23. Juni Ungarn - Deutschland 21 Uhr ZDF, MagentaTV

Wer zeigt Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute live im TV und Live-Stream? - Länderspiel im Liveticker

Das Auftaktspiel bei der EM 2021 für das deutsche Team könnt Ihr selbstverständlich auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Wir tickern alle Begegnungen der Europameisterschaft für Euch.

Hier geht es zum Liveticker Deutschland vs. Frankreich.

Was für ein Team! Frankreichs Top 11 der Nicht-Berücksichtigten © getty 1/13 Frankreich-Trainer Didier Deschamps hat seinen 26-Mann-Kader für die Europameisterschaft nominiert. Mit dabei: Rückkehrer Karim Benzema und etliche Weltklassespieler. Nicht mit dabei: etliche Weltklassespieler. Die Top-Elf der Nicht-Berücksichtigten. © getty 2/13 Alphonse Areola (drei Länderspiele): Spielte in dieser Saison per Leihe von PSG beim FC Fulham und war dort unumstrittener Stammkeeper. Den Abstieg konnte aber auch er nicht verhindern. © getty 3/13 Ruben Aguilar (ein Länderspiel): Unter Trainer Niko Kovac bei der AS Monaco auf der rechten Außenbahn gesetzt. Mit seiner Mannschaft lange im Ligue-1-Titelkampf und am 19. Mai im Pokalfinale gegen PSG. © getty 4/13 Dayot Upamecano (drei Länderspiele): Entwickelte sich in Leipzig zu einem Weltklasse-Innenverteidiger und wechselt im Sommer für 42 Millionen Euro zum FC Bayern, wo er erneut mit Julian Nagelsmann zusammenarbeiten wird. © getty 5/13 Aymeric Laporte (ohne Länderspiel): Der City-Innenverteidiger spielte in französischen U-Nationalteams, kam für die A-Mannschaft aber nie zum Einsatz. Wegen seiner baskischen Großeltern auch für Spanien spielberechtigt - und bei der EM wohl dabei. © getty 6/13 Benjamin Mendy (zehn Länderspiele): Laportes City-Kollege ist seit Jahren äußerst verletzungsgeplagt. Zuletzt kam der Linksverteidiger zwar wieder vermehrt zum Einsatz – für eine EM-Nominierung reichte es aber nicht. © getty 7/13 Eduardo Camavinga (drei Länderspiele): Der 18-Jährige ist seit zwei Jahren Stammspieler bei Stade Rennes, hing zuletzt aber etwas durch. Trotzdem sind etliche internationale Topklubs an ihm interessiert. © getty 8/13 Tanguy Ndombele (sieben Länderspiele): Unter Jose Mourinho war Tottenhams Rekordeinkauf (2019 für 60 Millionen Euro von Lyon) gesetzt, Nachfolger Ryan Mason bringt ihn nun aber meist nur von der Bank. © getty 9/13 Nabil Fekir (25 Länderspiele): Spielt seit 2019 für Betis Sevilla und ist dort Stammspieler im offensiven Mittelfeld. In dieser Primera-Division-Saison gelangen ihm bisher zehn Scorerpunkte. © getty 10/13 Florian Thauvin (zehn Länderspiele): Der 28-jährige Routinier von Olympique Marseille verzeichnete in dieser Ligue-1-Saison 16 Scorerpunkt. Im Sommer folgt er seinem Landsmann Andre-Pierre Gignac zum mexikanischen Top-Klub Tigres. 11/13 Allan Saint-Maximin (null Länderspiele): Der 1,73 Meter kleine Ex-Hannoveraner spielt nach einigen Stationen seit 2019 für Newcastle. Dort zeigte er vor allem in den zurückliegenden Wochen gute Leistungen. © getty 12/13 Anthony Martial (27 Länderspiele): Seit seinem Wechsel zu Manchester United 2015 pendelt er zwischen der Bank und der Startelf. Seit März fehlt er wegen eines Bänderrisses. © SPOX 13/13 Und so könnte das taktisch aussehen. Gar nicht schlecht, oder?

Wer zeigt Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute live im TV und Live-Stream? - Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellungen

Joachim Löw kann im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen. Für FC-Bayern-Mittelfeldspieler Leon Goretzka kommt der Auftakt in die EM noch zu früh. Der 26-Jährige hatte sich im Mai einen Muskelfaserriss zugezogen, ein Einsatz könnte erst im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal (Samstag, 18 Uhr) möglich sein.

Ein Fragezeichen steht zudem hinter Jonas Hofmann. Der Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach hatte sich am vergangenen Donnerstag am Knie verletzt. Zuletzt musste der 28-Jährige im Fitnesszelt individuell trainieren. Ob er es in den Kader schafft, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden.

Außerdem wird erwartet, dass Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger beginnen wird. Der Star des FC Bayern wurde bei der Generalprobe auf der Position eingesetzt. Im zentralen Mittelfeld werden dagegen Ilkay Gündogan und Toni Kroos erwartet.

Auf Seiten Frankreichs werden zwei französische Nationalspieler des FC Bayern in der Startformation erwartet. Benjamin Pavard und Lucas Hernandez dürften wie beim WM-Triumph der Franzosen 2018 die beiden Außenverteidiger-Positionen bekleiden. Kingsley Coman und Corentin Tolisso dagegen werden aller Voraussicht nach erstmal mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen müssen. Für Dayot Upamecano hat es dagegen gar nicht für eine EM-Nominierung gereicht.

In der Offensive wird nämlich Rückkehrer Karim Benzema starten. Der Stürmer von Real Madrid wurde über fünf Jahre nicht mehr für Frankreich berufen, vor der EM 2021 jedoch von Trainer Didier Deschamps begnadigt.

Wer zeigt Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute live im TV und Live-Stream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante - Pogba, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappe

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante - Pogba, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappe Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, T. Müller - Gnabry

Wer zeigt Deutschland vs. Frankreich bei der EM 2021 heute live im TV und Live-Stream? - EM-Kader des DFB-Teams

Insgesamt 26 Spieler stehen im Kader des DFB-Teams bei der EM 2021. Ursprünglich durften die Nationen nur 23 Mann für die Turniere nominieren. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dies jedoch geändert. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

Am Spieltag selbst muss der Kader dann auf 23 Akteure reduziert werden. Deswegen müssen drei Spieler auf der Tribüne Platz nehmen.