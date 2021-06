Frankreich spielt mit Deutschland in der Gruppe F der EM 2021 um das Weiterkommen in das Achtelfinale. Mit dabei ist bei der Equipe Tricolore nun auch wieder Karim Benzema. Aber wieso war der Stürmerstar so lange kein Teil der Nationalmannschaft mehr? Wir klären Euch auf.

Lange Jahre wurde Karim Benzema nicht mehr für die französische Nationalmannschaft berücksichtigt, obwohl der Star-Angreifer bei Real Madrid regelmäßig Werbung für sich gemacht hat.

Für die EM 2021 hat jedoch Nationaltrainer Didier Deschamps reagiert und den 33-Jährigen zurück ins Team geholt. Der Stürmer soll mit Toren helfen, dass der Weltmeister nach dem Triumph vor drei Jahren den nächsten großen Titel holt.

EM 2021: Warum war Karim Benzema so lange nicht in Frankreichs Kader?

Vor seiner Nominierung für die EM 2021 lag der letzte Einsatz von Karim Benzema für Frankreich knapp sechs Jahre zurück. Im Oktober 2015 hatte er gegen Armenien sogar zwei Tore erzielt, ehe er nicht mehr berücksichtigt wurde.

Der Grund dafür ist heikel. Benzema soll seinen ehemaligen Mitspieler in der Equipe Tricolore, Mathieu Valbuena, mit einem Sex-Video erpresst und massiv unter Druck gesetzt haben. Benzema wurde sogar angeklagt, infolgedessen durfte er keinen Kontakt zu Valbuena mehr unterhalten. Überführt werden konnte er jedoch nicht gänzlich.

Dennoch hatte die Affäre Auswirkungen auf die Nationalmannschaft Frankreichs. Benzema wurde nicht mehr eingeladen. Trainer Deschamps war bereits zu diesem Zeitpunkt am Ruder und trug diese Entscheidung. Dadurch verpasste der Real-Stürmer die Heim-EM 2016 sowie den französischen Titelgewinn bei der WM 2018 in Russland.

Karim Benzema unterstellte Rassismus

Vor der Weltmeisterschaft soll es jedoch schon erste Annäherungen zwischen den beiden Parteien gegeben haben. Benzema wollte eine Rückkehr forcieren, Deschamps verwehrte diese jedoch. Der Spieler reagierte daraufhin mit Unverständnis und unterstellte dem Verband Rassismus.

Deschamps meldete sich darauf zu Wort: "Manche Leute können Ansprachen halten, die Konsequenzen haben, die jede Form von Verständnis überschreiten. Ich werde das nie vergessen. In dem Moment merkte ich, dass eine Grenze überschritten wurde. Ich nominiere französische Spieler und alle von ihnen sind Franzosen. Und es ist nie vorgekommen, dass ich einen Spieler aufgrund seiner Hautfarbe oder seiner Religion nicht nominiert habe", sagte der Nationaltrainer im Interview mit Europe 1.

Eine Rückkehr schien in der Folge ausgeschlossen, vor allem da die Benzema-Vorwürfe Deschamps gekränkt haben. "Es hat seine Spuren hinterlassen. Auch wenn es mit der Zeit etwas verblasst, kann ich es nicht vergessen", hatte der Coach noch im Januar gegenüber RTL gesagt.

Wenige Monate später ist Deschamps aber über seinen Schatten gesprungen. Er habe die Affäre reflektiert und lange Gespräche mit dem Spieler geführt, wie er angab. Einen entscheidenden Grund haben dabei auch die Vollstreckerqualitäten Benzemas gespielt. Nur vier Tore in drei Quali-Spielen im März gelang nämlich Les Bleus. Benzema soll nun an der Seite von Antoine Griezmann und Kylian Mbappe für Treffer sorgen.

EM 2021: Kader Frankreich

Position Spieler Verein Rückennummern Torhüter Hugo Lloris Tottenham Hotspur 1 Steve Mandanda Olympique Marseille 16 Mike Maignan LOSC Lille 23 Abwehr Lucas Digne FC Everton 18 Leo Dubois Olympique Lyon 24 Lucas Hernandez FC Bayern München 21 Presnel Kimpembe Paris St. Germain 3 Jules Kounde FC Sevilla 25 Clement Lenglet FC Barcelona 5 Benjamin Pavard FC Bayern München 2 Raphael Varane Real Madrid 4 Kurt Zouma FC Chelsea 15 Mittelfeld N'Golo Kante FC Chelsea 13 Thomas Lemar Atletico Madrid 8 Paul Pogba Manchester United 6 Adrien Rabiot Juventus Turin 14 Moussa Sissoko Tottenham Hotspur 17 Corentin Tolisso FC Bayern München 12 Angriff Wissam Ben Yedder AS Monaco 22 Karim Benzema Real Madrid 19 Kingsley Coman FC Bayern München 20 Ousmane Dembele FC Barcelona 11 Olivier Giroud FC Chelsea 9 Antoine Griezmann FC Barcelona 7 Kylian Mbappe Paris St. Germain 10 Marcus Thuram Borussia M'Gladbach 26

Karim Benzema: Statistiken für Frankreich

Benzema lief bislang 83 Mal für Frankreich auf (Stand: 14. Juni 2021). Dabei erzielte er 27 Tore und bereitete 19 vor.

Sein Debüt gab er am 28. März 2007 gegen Österreich. Bislang durfte er bei drei großen Turnieren teilnehmen: EM 2008 und 2012 und WM 2014.