Wer zeigt Deutschland vs. Ungarn bei der EM 2021 heute live im TV und Live-Stream?

Deutschland spielt heute bei der EM gegen Ungarn um den Einzug ins Achtelfinale. Wo Ihr den dritten Auftritt des DFB-Teams live im TV und im Live-Stream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Für Deutschland steht bei der Europameisterschaft am heutigen Mittwoch, 23. Juni, das dritte Gruppenspiel binnen neun Tagen auf dem Programm. Die Partie gegen Ungarn ist sehr bedeutsam, geht es doch um den Einzug ins Achtelfinale. Das DFB-Team erreicht dieses bereits mit einem Remis. (So kommt das DFB-Team heute ins Achtelfinale der EM 2021). Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr in der Fußball Arena München.

Wer zeigt Deutschland vs. Ungarn bei der EM im TV und Livestream?

Deutschland gegen Ungarn wird heute von zwei Anbietern im TV und im Live-Stream gezeigt. In den folgenden Abschnitten gehen wir näher darauf ein, welcher Anbieter das Spiel auf welchem Weg überträgt.

Wer zeigt Deutschland vs. Ungarn live im Free-TV?

Obwohl die beiden öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste (ARD) und das ZDF nur 41 der 51 EM-Spiele live zeigen, wird das dritte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft heute selbstverständlich live im Free-TV zu sehen sein. Die Live-Übertragung übernimmt heute das ZDF.

Die Vorberichterstattung aus dem Studio in Mainz mit Moderator Jochen Breyer und den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker beginnt bereits eine Stunde vor dem Anpfiff. Das Trio begrüßt mit Gabor Kiraly einen Fachmann des ungarischen Fußballs. Zudem steht Peter Hyballa für Taktikanalysen bereit.

Kommentator des Spiels ist Oliver Schmidt. Er wird unterstützt von Sandro Wagner. Einige Minuten nach dem Spiel wird Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein in der Münchner Arena Bundestrainer Joachim Löw interviewen.

Wer zeigt Deutschland vs. Ungarn live im Pay-TV?

Deutschland gegen Ungarn gibt es auch bei MagentaTV, dem IPTV-Paket der Telekom. MagentaTV überträgt als einziger Anbieter alle Spiele der EM 2021 live.

MagentaTV ist allerdings kostenpflichtig, deshalb Pay-TV. Für die Übertragung am heimischen TV benötigt Ihr neben dem Zugang zu MagentaTV die MagentaTV Box oder einen Receiver. Mit einem MagentaTV Stick, Fire TV Stick oder Google Chromecast und der MagentaTV App, könnt Ihr MagentaTV auch am TV ansehen.

Kommentator des Spiels bei MagentaTV ist Wolff-Christoph Fuss.

Wer zeigt Deutschland vs. Ungarn live im Live-Stream?

Im ZDF und bei MagentaTV ist Deutschland gegen Ungarn auch im Live-Stream zu sehen. Das ZDF bietet einen kostenlosen Live-Stream an. Dieser ist über die Website sowie über Apps für Smartphone, Tablets und Smart-TVs zu erreichen.

Auch wenn Ihr nicht Kunde der Telekom seid, besteht die Möglichkeit, sich das Spiel über MagentaTV im Livestream anzusehen. Hierfür wird ein ein Abo benötigt, beispielsweise der Tarif MagentaTV Smart Flex, der monatlich kündbar ist.

Die Streams von MagentaTV sind über die MagentaTV App für Smartphones, Tablets und Smart-TVs abrufbar.

EM 2021 - Deutschland vs. Ungarn: Die Highlights bei DAZN

Bereits eine Stunde nach Abpfiff stellt DAZN ein Video mit den Höhepunkten des Spiels auf seiner Plattform ein. Der Streamingdienst hat sich die Rechts an den Highlights aller 51 Spiele der EM 2021 gesichert.

Da der Streamingdienst Neukunden die ersten 30 Tage kostenlos zum Testen schenkt, könnt Ihr Euch die Highlights bei rechtzeitiger Registrierung sogar kostenlos ansehen.

Ein reguläres Abo kostet noch 11,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder 119,99 Euro (Jahresabo). Bei diesen Preisen bleibt es jedoch nicht mehr lange. Neukunden zahlen ab dem 6. Juli nämlich 14,99 Euro je Monat und 149,99 Euro im Jahr. Für Bestandskunden gilt dies auch, jedoch erst ab dem 6. August.

Dafür seht Ihr in der kommenden Fußball-Saison bei DAZN auch mehr Spiele der Bundesliga und der Champions League als in den vergangenen Jahren.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich live im TV und Live-Stream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: EM 2021

EM 2021 Datum: 23. Juni 2021

23. Juni 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Fußball Arena München (München)

Fußball Arena München (München) Übertragung: ZDF, MagentaTV

ZDF, MagentaTV Live-Stream: ZDFMediathek, MagentaTV

ZDFMediathek, MagentaTV Highlights: DAZN

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn live im TV und Livestream? EM-Spiel im Liveticker

SPOX begleitet das Spiel mit einem ausführlichen Liveticker. Schaut rein und fiebert mit, ob Deutschland den Sprung ins Achtelfinale schafft.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland vs. Ungarn.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Goretzka - Gnabry

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Goretzka - Gnabry Ungarn: Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Fiola - Kleinheisler, Nagy, Schäfer - Szalai, Sallai

EM 2021: Tabelle Gruppe F