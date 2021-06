Nach der Auftaktpleite gegen Frankreich und vor dem Top-Duell mit Portugal besteht die Gefahr, dass die deutsche Nationalmannschaft die Gruppenphase nicht übersteht. SPOX erklärt: So kommt Deutschland ins Achtelfinale.

Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 - und auch direkt beim nächsten Turnier, der Europameisterschaft? Die deutsche Nationalmannschaft hätte jedenfalls besser starten können. SPOX sagt, wie Deutschland es nach dem Auftakt-0:1 gegen Frankreich noch ins Achtelfinale schafft.

EM 2021: So kommt Deutschland ins Achtelfinale

Das Kräftemessen hat die französische Nationalmannschaft für sich entschieden - am Ende mit Blick auf das Ergebnis allerdings nur mit deutscher Mithilfe. Mats Hummels sorgte am vergangenen Dienstag mit einem Eigentor dafür, dass Deutschland seinen Auftakt bei der Europameisterschaft in der München 0:1 verlor.

Zu allem Überfluss hatte Gruppengegner Portugal zuvor spät noch gegen Ungarn gewinnen können. Hatte es bis zur 85. Minute noch 0:0 gestanden, erzielte das Ensemble um Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo in den Schlussminuten gleich drei Treffer. CR7 traf bei dem 3:0 doppelt, die Führung markierte Raphael Guerreiro.

Mit den Portugiesen bekommt es das DFB-Team nun am Samstag, den 20. Juni zu tun. Deutschland spielt erneut in München, Anstoß ist diesmal um 18 Uhr.

Angesichts der Ausgangslage beginnen bereits die Rechenspiele: Bei welchem Ergebnis würde Deutschland ausscheiden? Wann wäre noch alles offen? Wann reicht es zum Weiterkommen?

EM 2021: Vier von sechs Gruppendritte kommen weiter

Klar ist: Selbst im Falle eines Misserfolgs gegen Portugal in Form einer Niederlage oder eines Unentschiedens könnte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am Ende trotzdem noch in die Runde der letzten 16 einziehen. Seit der EM 2016 kommen bekanntermaßen auch die vier besten Gruppendritten weiter.

Nach dieser Reihenfolge wird dabei unter allen am Ende Gruppendritten gewertet: Höhere Punktzahl, bessere Tordifferenz, höhere Anzahl selbst erzielter Treffer, höhere Anzahl an Siegen, geringere Gesamtzahl an Strafpunkten (drei Punkte für Rote Karte, drei Punkte für Gelb-Rote Karte, ein Punkt für Gelbe Karte), Schlussrangliste der European Qualifiers. Mit dem Abschluss der Vorrunde scheiden in dem Modus bloß acht der 24 teilnehmenden Nationen aus.

Einzelkritiken: Havertz enttäuscht - Volland in seltsamer Rolle © getty 1/29 Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der EM 2021 verloren. Gegen Weltmeister Frankreich unterlag das DFB-Team in München mit 0:1 (0:1). Hier findet Ihr die Noten und Einzelkritiken aller Spieler. © getty 2/29 FRANKREICH - HUGO LLORIS: Bekam nur wenig auf seinen Kasten. Rettete gegen Gnabry, indem er rechtzeitig aus dem Kasten kam (56.). Note: 3,5. © imago images 3/29 BENJAMIN PAVARD: Ließ sich defensiv nichts zu Schulden kommen und schaltete sich permanent nach vorne ein. War an der guten Kombination an der Außenlinie beteiligt, die zum 1:0 führte. Note: 3. © imago images 4/29 RAPHAEL VARANE: Souveräner Auftritt des Innenverteidigers. Gewann jedes seiner sechs direkten Duelle und bewies stets ein gutes Stellungsspiel. Auch in der Luft bärenstark. Note: 2. © getty 5/29 PRESNEL KIMPEMBE: Auch er verrichtete einen guten Job, wenngleich er Gnabry bei dessen Großchance entwischen ließ (54.). Ansonsten jedoch ohne Probleme im Zweikampf und meist aufmerksam. Note: 3. © imago images 6/29 LUCAS HERNANDEZ: Lieferte sich heiße Duelle mit Kimmich, blieb aber defensiv stabil und gewann den Großteil seiner Zweikämpfe. Offensiv jedoch stärker, sein scharfer Ball landete über Hummels im Tor. Note: 3. © imago images 7/29 N'GOLO KANTE: Spielte unaufgeregt seinen üblichen, starken Stiefel herunter, ohne dabei aber derart zu dominieren wie zuletzt bei Chelsea. Hatte das Zentrum im Griff und bewies zusammen mit Pogba und Rabiot eine gute Balance. Note: 2,5. © imago images 8/29 PAUL POGBA: Mann des Spiels! Setzte erst einen Kopfball übers Tor (16.) und spielte dann den Traumpass auf Hernandez, der ins 1:0 mündete. Führte die meisten Zweikämpfe und spielte die meisten Pässe in des Gegners Hälfte - meist fehlerfrei. Note: 1,5. © imago images 9/29 ADRIEN RABIOT: Sein antreibender Lauf mündete in Mbappes Schusschance (17.). Leistete sich kaum Ballverluste und wies die beste Passquote der Franzosen auf. Scheiterte aus spitzem Winkel am Pfosten (52.). Note: 2. © imago images 10/29 ANTOINE GRIEZMANN: Verzeichnete in Halbzeit eins die meisten Ballverluste der Equipe, blieb offensiv aber hartnäckig und umtriebig. Die wirklich effizienten Aktionen sprangen dabei aber nicht heraus. Half auch defensiv ordentlich mit. Note: 3,5. © imago images 11/29 KARIM BENZEMA: Ließ sich immer wieder etwas fallen, um den Ball klatschen zu lassen. Wenn es offensiv gefährlich wurde, war der Rückkehrer aber selten entscheidend beteiligt. Sein Abseitstor zählte nicht, ansonsten mit nur einem Torschuss. Note: 4. © imago images 12/29 KYLIAN MBAPPE: Hatte im ersten Abschnitt die wenigsten Ballaktionen bei Frankreich (18). Scheiterte mit einem strammen Schuss an Neuer (17.). Toller Außenrist-Pass vor Rabiots Pfostenschuss, im Pech bei seinem herrlichen Abseitstor (66.). Note: 2,5. © getty 13/29 CORENTIN TOLISSO: Wurde in der 89. Minute eingewechselt, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung. © getty 14/29 OUSMANE DEMBELE: In der fünften Minute der Nachspielzeit für Rabiot gekommen, um die Uhr herunter laufen zu lassen. Keine Bewertung. © imago images 15/29 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: Streckte sich bei Hummels' verunglückter Abwehr vergebens. Hatte danach nicht allzu viel zu tun. Note: 3,5. © imago 16/29 MATTHIAS GINTER: Löste die schweren Aufgaben gegen Mbappe, Griezmann und Benzema meist gut. Stand gut im Raum, gewann alle seine vier Zweikämpfe. Note: 3. © imago images 17/29 MATS HUMMELS: Stand bei seinem Eigentor zum 0:1 am Ende einer langen Fehlerkette. Voll auf seine Kappe ging der Treffer deswegen nicht. In der 78. Minute mit einem grandiosen Tackling gegen Kylian Mbappe in letzter Sekunde. Note: 4. © imago 18/29 ANTONIO RÜDIGER: Stand nicht ganz am Anfang der Fehlerkette vorm 0:1, hatte aber wohl den größten Anteil am Gegentor, indem er Benzema freiließ. Biss er Pogba kurz vor Ende der ersten Halbzeit? Note: 5. © getty 19/29 JOSHUA KIMMICH: Sah früh Gelb, wirkte danach aber nicht gehemmt. Musste durch Rüdigers Fehler vorm 0:1 einrücken und sah dann auch nicht gut aus. 19 Ballverluste, mit die meisten bei den Deutschen. Acht Ballgewinne auf der Habenseite. Note: 4. © getty 20/29 ILKAY GÜNDOGAN: Wie immer mit einer beinahe perfekten Passquote, aber er schaffte es nicht, die großen Abstände zwischen Mittelfeld und Angriff zu verringern. Note: 4,5. © getty 21/29 TONI KROOS: Gefiel zu Beginn der Partie in eher ungewohnter Rolle als Balldieb, kam insgesamt auf sieben Tackles. Schaffte es aber nach dem 0:1 nicht, die großen Lücken im Spiel der DFB-Elf zwischen den Spielfelddritteln zu schließen. Note 4. © getty 22/29 ROBIN GOSENS: War kampfstark, leidenschaftlich, motiviert, zudem mit Zug nach vorn, wie bei der Vorlage zu Gnabrys Großchance. Bester Feldspieler beim DFB. Note: 3. © imago images 23/29 KAI HAVERTZ: Wirkte in der ersten Halbzeit nicht wirklich im Spiel. Gewann nur einen seiner zehn Zweikämpfe, verlor 14-mal den Ball, schoss einmal aufs Tor. Note: 5. © getty 24/29 THOMAS MÜLLER: Sollte nominell über die linke Seite angreifen, war aber meist erster Stürmer. Bei seinem Mannschaftskameraden Benjamin Pavard und Raphael Varane aber meist gut aufgehoben. Auch er mit 19 Ballverlusten. Note: 4,5. © getty 25/29 SERGE GNABRY: In der ersten Halbzeit beinahe komplett abgemeldet. Steigerte sich nach der Pause, sein Schuss in der 54. Minute verfehlte das Tor recht knapp. Note: 4. © getty 26/29 TIMO WERNER: Kam in der 74. Minute für Gnabry und nur noch achtmal an den Ball. Keine Bewertung. © getty 27/29 LEROY SANE: Kam in der 74. Minute für Kai Havertz, konnte aber auch nicht mehr Impulse setzen. Keine Bewertung. © getty 28/29 KEVIN VOLLAND: Der Stürmer ersetzte in den letzten Minuten Gosens - und positionierte sich auch als Linksverteidiger. Seltsam. Keine Bewertung. © getty 29/29 EMRE CAN: Kam in der 87. Minute für Ginter, wirkte voller Tatendrang. Kam noch zu zwölf Ballkontakten und grätschte einmal. Keine Bewertung.

EM 2021: Szenarien für Weiterkommen von Deutschland

Drei mögliche Szenarien gibt es für ein Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft.

Bei einem Sieg gegen Portugal: Gewinnt das DFB-Team gegen Portugal, kann es am abschließenden dritten Spieltag mit einem Remis oder Sieg gegen Ungarn aus eigener Kraft mindestens Platz zwei erreichen. Verliert Frankreich nach einem möglichen Erfolg gegen Ungarn dann gegen Portugal, könnte unter Umständen sogar noch der Gruppensieg herausspringen. Dafür müsste die DFB-Elf Ungarn aber definitiv schlagen. Dann würden nicht die Punkte über die Tabelle entscheiden, weil die drei Top-Nationen je sechs hätten, sondern die bereits erwähnten Kriterien danach.

Gewinnt das DFB-Team gegen Portugal, kann es am abschließenden dritten Spieltag mit einem Remis oder Sieg gegen Ungarn aus eigener Kraft mindestens Platz zwei erreichen. Verliert Frankreich nach einem möglichen Erfolg gegen Ungarn dann gegen Portugal, könnte unter Umständen sogar noch der Gruppensieg herausspringen. Dafür müsste die DFB-Elf Ungarn aber definitiv schlagen. Dann würden nicht die Punkte über die Tabelle entscheiden, weil die drei Top-Nationen je sechs hätten, sondern die bereits erwähnten Kriterien danach. Bei einem Unentschieden gegen Portugal: Von Bedeutung wäre hierbei in erster Linie erstmal der Ausgang des Duells zwischen Frankreich und Ungarn. Ein hoher Erfolg gegen Ungarn und die deutsche Mannschaft könnte Platz zwei am dritten Spieltag noch erobern. Portugal müsste dafür gegen Frankreich verlieren und die DFB-Auswahl eben wegen der dann vorhandenen Punktgleichheit die bessere Tordifferenz haben.

Von Bedeutung wäre hierbei in erster Linie erstmal der Ausgang des Duells zwischen Frankreich und Ungarn. Ein hoher Erfolg gegen Ungarn und die deutsche Mannschaft könnte Platz zwei am dritten Spieltag noch erobern. Portugal müsste dafür gegen Frankreich verlieren und die DFB-Auswahl eben wegen der dann vorhandenen Punktgleichheit die bessere Tordifferenz haben. Bei einer Niederlage gegen Portugal: Sollte Deutschland den Portugiesen unterlegen sein und Frankreich mindestens remis spielen, wären die ersten beiden Plätze für die Löw-Truppe unerreichbar. Sie müsste dann darauf hoffen, von den vier Tickets für die Gruppendritten eines ergattern zu können. Vonnöten wäre dafür ein Sieg gegen Ungarn, womit Deutschland am Ende drei Zähler aus drei Spielen auf dem Konto hätte. Hierbei könnte es mit einem Weiterkommen allein schon wegen der erzielten Punkte ziemlich extrem werden. Der Weltmeister von 2014 müsste dann gespannt auf jede andere Gruppe und die dortigen dritten Plätze mit der jeweiligen Ausbeute schauen. Theoretisch könnte Deutschland auch schon vor dem Ungarn-Spiel am Mittwoch ausgeschieden sein, wenn in genug Gruppen die jeweils Dritten bereits eine bessere Zwischenbilanz vorweisen können.

EM 2021: Die Gruppe F im Überblick

Pl. Land Spiele S U N Tore Diff. Punkte 1. Portugal 1 1 0 0 3:0 +3 3 2. Frankreich 1 1 0 0 1:0 +1 3 3. Deutschland 1 0 0 1 0:1 -1 0 4. Ungarn 1 0 0 1 0:3 -3 0

