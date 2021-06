EM 2021: "Lächerlich!“ Schmeichel kritisiert Optionen der UEFA nach Eriksen-Drama

Dänemarks Torhüter Kasper Schmeichel hat Kritik an der Fortsetzung der Partie zwischen Dänemark und Finnland nach dem Vorfall um Christian Eriksen kritisiert.

Die Optionen der UEFA seien "lächerlich" gewesen, schimpfte der 34-Jährige von Leicester City, der beim Tor zum 0:1 durch Finnlands Joel Pohjanpalo unglücklich agierte, gegenüber der BBC. Er habe das "nicht verstehen" können.

Laut Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand gab es von Seiten der UEFA allerdings "keinen Druck", das Spiel wieder anzupfeifen, aber eben auch nur zwei Optionen. "Das Spiel fortzusetzen oder morgen um 12 Uhr zu spielen. Aber jeder wollte heute weiterspielen." Vor allem, weil "die Spieler sich sicher waren, heute nicht mehr schlafen zu können. Morgen zu spielen, hätte die Situation noch schwerer gemacht."

Hjulmand erklärte weiter: "Ehrlicherweise waren Spieler auf dem Feld, die komplett fertig waren. Emotional fertig und erschöpft. Es ist nicht normal, so ein Spiel zu spielen, wenn einer deiner Freunde wegen einer Sache am Herzen leidet. Ich kann mir nicht vorstellen, so ein Spiel zu spielen. Wir werden Therapie-Sitzungen anbieten, und es gibt Leute, die uns helfen werden."

Pressestimmen zum Eriksen-Schock: "Das Leben hat gewonnen" © getty 1/16 SPOX fasst die internationalen Pressestimmen zum Drama um Dänemarks Christian Eriksen zusammen. Neben großer Erleichterung gab es Lob für die Helfer. © Marca 2/16 SPANIEN - MARCA: "Wir haben schon Europameister: Die Ärzte" © Mundo Deportivo 3/16 MUNDO DEPORTIVO: "GERETTET" © Sport 4/16 SPORT: "Eriksen hat uns den Atem anhalten lassen“ © AS 5/16 AS: "Was für ein Schreck!“ © Ekstra Bladet 6/16 DÄNEMARK - EKSTRA BLADET: "Dänemark hat verloren – das Leben hat gewonnen“ © Nordjyske 7/16 NORDJYSKE: "Der größte Jubel brach im Stadion aus, als verkündet wurde, dass Eriksens Zustand stabil sei." © Weekendavisen 8/16 WEEKENDAVISEN: "Plötzlich fühlte sich der Sommer so kalt an" © L'Equipe 9/16 FRANKREICH - L'EQUIPE: "Eine Partie für das Leben" © Gazzetta dello Sport 10/16 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: "Wir warten auf Dich!" © Tuttosport 11/16 TUTTOSPORT: "Chris, wir sind bei Dir!" © Corriere dello Sport 12/16 CORRIERE DELLO SPORT: "Wunder bei der EM!" © Mail 13/16 ENGLAND - THE MAIL: "Einen Moment hielt die Fußball-Welt den Atem an - und betete" © Sunday Mirror 14/16 SUNDAY MIRROR: "Wunder auf dem Feld" © Sport Express 15/16 RUSSLAND - SPORT-EXPRESS: "Es scheint so, als ob das wichtigste Ereignis der Euro 2020 bereits stattgefunden hat" © A Bola 16/16 PORTUGAL - A BOLA: "Es wird nie nur ein Spiel sein"

EM 2021: Michael Laudrup mit scharfer Kritik

Scharfe Kritik an der Vorgehensweise der UEFA äußerte auch die dänische Legende Michael Laudrup. Die Spieler wurden "vor eine Wahl gestellt, die keine echte Wahl ist", sagte der 56-Jährige, "wenn solche Dinge passieren, ist man seinen Emotionen ausgeliefert und hat nicht den Überblick, um wichtige Entscheidungen zu treffen." Er betonte, die UEFA hätte Verantwortung übernehmen müssen. "Es muss jemanden geben, der sagt, wir hören hier auf", es sei falsch, "so kurz nach einem emotionalen Ereignis eine Entscheidung treffen zu müssen."

Auch die 2014er-Weltmeister und ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker äußerten sich kritisch zur Wiederaufnahme des Spiels. "Das ist für mich der absolute Wahnsinn, das geht nicht. Da liegt der Fehler meiner Meinung nach bei der UEFA. Da muss irgendjemand sagen: 'Leute, jetzt schlaft mal eine Nacht drüber'", sagte Kramer. Mertesacker zeigte sich überrascht von der Entscheidung und hielt die Spielfortsetzung "nach so einem Schockmoment" für gefährlich. "Man sollte die Spieler schützen", sagte er im ZDF.

Reaktionen zu Eriksen: "Fußball ist so unbedeutend" © getty 1/16 Beim Spiel gegen Finnland ist der dänische Nationalspieler Christian Eriksen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Mittlerweile geht es ihm glücklicherweise wieder besser. Die Fußballwelt zeigte Mitgefühl. Die Reaktionen. © Twitter 2/16 Deutsche Nationalmannschaft © Twitter 3/16 Achraf Hakimi © Twitter 4/16 Dirk Adams (Focus) © Twitter 5/16 Inter Mailand © getty 6/16 Toby Alderweireld © Twitter 7/16 Harry Kane © getty 8/16 Tottenham Hotspur © Twitter 9/16 Gareth Southgate (Nationaltrainer England) © getty 10/16 FC Barcelona © Twitter 11/16 UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin © Twitter 12/16 FIFA-Präsident Gianni Infantino © Twitter 13/16 FC Bayern München © Twitter 14/16 Real Madrid © Twitter 15/16 Tim Sparv (Kapitän Finnland) © Instagram 16/16 Cristiano Ronaldo

EM 2021: UEFA verweist auf Artikel 29

Die UEFA selbst verwies als Reaktion auf die viele Kritik auf Artikel 29 das Regelwerks. Darin geht es allerdings lediglich um das Prozedere bei einer Neuansetzung, Ausnahmesituationen wie am Samstag in Kopenhagen werden nicht thematisiert.

"Wenn ein Spiel nicht beginnen oder zu Ende gespielt werden kann, wird das komplette Spiel oder die verbleibende Spielzeit nach den Regularien am kommenden Tag ausgetragen", heißt es in Regel 29.