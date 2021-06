EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland unterbrochen: Bangen um Christian Eriksen

Grauenvolle Szenen in Kopenhagen: Beim Spiel zwischen Dänemark und Finnland ist Christian Eriksen ohne Gegnereinwirkung kollabiert. Der Mittelfeldspieler von Inter Mailand wurde offensichtlich mit einer Herzdruckmassage behandelt. Aktuell ist der Gesundheitszustand des dänischen Nationalspielers unklar.

Das Duell zwischen Dänemark und Finnland ist unterbrochen. Eriksen befindet sich aber wohl nicht mehr in Lebensgefahr. Wie der kicker aus dem Stadion berichtet, zeigten die Ärzte einen "Daumen hoch", die Zuschauer wurden gebeten, auf ihren Plätzen zu bleiben. Unter dem Applaus der Fans wurde Eriksen mit Sichtschutz vom Platz getragen. Die dänischen Spieler begleiteten ihren Teamkollegen. Trainer Kasper Hjulmand kniete am Spielfeldrand und faltete die Hände zum Gebet.

Eriksen war bei einem Einwurf der eigenen Mannschaft in der 43. Minute ohne Gegnereinwirkung nach vorne umgekippt und lag bewusstlos am Boden. Der dänische Ärztestab eilte sofort auf den Platz, Eriksens Mitspieler stellten sich mit Tränen in den Augen schützend um ihn herum, um ihn von Kameras und den Blicken der Zuschauer im Stadion abzuschirmen.

Christian Eriksen wird vom Platz getragen: Spiel unterbrochen

Stille machte sich im Stadion breit, Tränen flossen. Spieler und Zuschauer waren geschockt. Der dänische Torhüter Kasper Schmeichel versuchte, Eriksens Partnerin Sabrina Kvist Jensen zu beruhigen. Die finnischen Nationalspieler haben den Innenraum des Stadions bereits verlassen.

Zwischen den Schiedsrichtern, der UEFA und der Turnierleitung wird aktuell diskutiert, ob das Spiel abgebrochen wird. "Ich gehe von einem Abbruch aus", sagte Schiedsrichter Manuel Gräfe im ZDF.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die weiteren Studiogäste im ZDF, Christoph Kramer und Per Mertesacker waren sprachlos. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Kramer, der um Worte rang. Mertesacker war mit seinen Gedanken bei Eriksen "und seiner Familie".