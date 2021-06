EM 2021 heute live, Achtelfinale: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Europameisterschaft stehen heute die ersten beiden Achtelfinalspiele auf dem Programm. Wer gegen wen spielt und wie Ihr die Partien live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

EM 2021 heute, Achtelfinale: Spiele und Ansetzungen

Seit vergangenen Mittwoch stehen bei der diesjährigen Europameisterschaft die 16 Teilnehmer an der K.o.-Runde fest. Für vier geht die Jagd nach dem EM-Titel am heutigen Samstag, 26. Juni, in den ersten beiden Spielen im Achtelfinale weiter.

Im ersten Spiel des Tages kommt es ab 18 Uhr zum Duell zwischen Wales und Dänemark. Beide beendeten ihre Gruppe jeweils als Zweiter. Damit war vor Turnierbeginn nicht unbedingt zu rechnen. Die Partie findet in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam statt.

Danach kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen Italien und Österreich. Italien gewann die Gruppe A mit drei Siegen souverän. Österreich wurde in der Gruppe C Zweiter hinter der Niederlande und qualifizierte sich erstmals für ein EM-Achtelfinale. Das Spiel wird im Wembley Stadium in London ausgetragen. Spielbeginn ist um 21 Uhr.

EM 2021 heute: Die Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ort Sa., 26. Juni 18 Uhr Wales Dänemark Amsterdam Sa., 26. Juni 21 Uhr Italien Österteich London

EM 2021 heute live, Achtelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Die beiden Spiele werden heute jeweils live im Free-TV, im Pay-TV und im Livestream live übertragen. In den folgenden Abschnitten zeigen wir, welche Anbieter die Spiele wie zeigen.

EM 2021: Achtelfinale heute live im Free-TV

Ab dem Achtelfinale zeigen die ARD und das ZDF alle Spiele live im Free-TV. Heute teilen sich die beiden öffentlich rechtlichen Sender die Spiele auf.

Den Anfang mit Wales gegen Dänemark macht Das Erste. Live aus Kopenhagen berichten Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger. Das Spiel kommentiert Gerd Gottlob.

Italien gegen Österreich liegt dann im Zuständigkeitsbereich des ZDF. Durch die Vorberichterstattung führt Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein ab 20.15 gemeinsam mit den beiden Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Kommentieren wird die Partie Bela Rethy.

EM 2021: Achtelfinale heute live im Pay-TV

Beide Spiel könnt Ihr auch live bei MagentaTV sehen. Das Angebot der Telekom ist aber kostenpflichtig. Am heimischen TV ist MagentaTV per Media Receiver, MagentaTV Box, Fire TV Stick, Google Chromecast oder per App empfangbar.

Folgende Kommentatoren sind heute bei MagentaTV im Einsatz:

Wales vs. Dänemark: Marco Hagemann

Marco Hagemann Italien vs. Österreich: Wolff-Christoph Fuss

EM 2021: Achtelfinale heute im Livestream

Die ARD und das ZDF bieten zur Übertagung ihrer Spiele jeweils einen kostenlosen Livestream an. Diese könnt Ihr nach Download der Apps "ARD-Mediathek" oder "ZDFmediathek & Live TV" auch auf verschieden Endgeräten empfangen.

Der Livestream von MagentaTV ist kostenpflichtig. Mit einem Abonnement, das pro Monat zehn Euro kostet, verschafft Ihr Euch Zugriff auf die Spiele. Mit MagentaTV Smart habt Ihr die Möglichkeit, MagentaTV die ersten drei Monate kostenlos zu testen. Bei MagentaTV Flex habt Ihr diese Möglichkeit nicht, dafür ist dieser Tarif monatlich kündbar. Ebenso müsst Ihr Euch mit MagentaTV Flex nicht 24 Monate lang binden.

© getty Im österreichischen Lager war die Freude nach dem Achtelfinaleinzug groß.

EM 2021 heute: Die Highlights bei DAZN

EM 2021 heute im Liveticker

EM 2021: Achtelfinale - Der Weg ins Finale

Der Sieger von Wales gegen Dänemark trifft im Viertelfinale auf den Sieger des Achtelfinals zwischen der Niederlande und Tschechien. Auf den Sieger von Italien gegen Österreich wartet im Viertelfinale entweder Belgien oder Portugal.