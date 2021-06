Anstatt drei Auswechslungen dürfen Teams bei der EM 2021 sogar fünf Spielerwechsel vornehmen. Warum ist das so? Wir klären auf.

Bei der EM 2021 sind nicht nur die Kader (26 Spieler) größer als bei den vergangenen Turnieren. Auch die Trainer haben pro Partie ein größeres Wechselkontingent zur Verfügung, mit dem sie Veränderungen vornehmen können.

Wir erklären Euch, warum aktuell fünf Wechsel erlaubt sind, wann diese durchgeführt werden dürfen und was in möglichen Verlängerungen gilt.

EM 2021: Darum gibt es fünf Auswechslungen

Der Grund für das erhöhte Wechselkontingent ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Die FIFA hat die Auswechslungen nach den Re-Start der Ligen von drei auf fünf Wechsel erhöht. Damit sollte schnellerer Ermüdung nach der langen Pause Rechnung getragen werden.

Das Exekutivkomitee der UEFA übernahm diesen Beschluss für die EM 2021, die Playoffs im Oktober sowie die Nations-League-Spiele. Auch in Begegnungen der WM-Qualifikation darf fünfmal getauscht werden.

© getty Kevin Volland wurde bei der EM bislang zweimal eingewechselt.

EM 2021: Darum gibt es fünf Auswechslungen - Regeln

Um das Spiel aber nicht zu sehr zu verzögern, gibt es bei den Wechseln Einschränkungen. Ein Trainer hat während des Spiels nur drei Spielunterbrechung plus die regulären Pausen zur Verfügung, um die Wechsel vorzunehmen. Als reguläre Pausen gelten die Halbzeitpause sowie die Pause vor und in der Verlängerung.

Falls ein Coach also in einem 90-Minuten-Spiel keinen Spielertausch in der Halbzeit vornimmt, hat er in der zweiten Halbzeit drei Slots für Auswechslungen. Um das Wechselkontingent auszuschöpfen, müssten dabei zwei Doppelwechsel oder ein Dreifach-Wechsel dabei sein.

Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Halbfinale Viertelfinale Achtelfinale Belgien vs. Portugal Schweden vs. Ukraine Italien vs. Österreich England vs. Deutschland Frankreich vs. Schweiz Niederlande vs. Tschechien Kroatien vs. Spanien Wales vs. Dänemark

EM 2021: Darum gibt es fünf Auswechslungen - Ein Wechsel mehr in der Verlängerung

Wenn ein Spiel in die Verlängerung geht, kommt zu den fünf Wechseloptionen eine weitere hinzu. Damit kann ein Trainer in einem Spiel über 120 Minuten sogar sechsmal auswechseln.

Die Gesamtzahl von sechs Wechseln kann auch genutzt werden kann, wenn in der regulären Spielzeit nicht das Maximum von fünf Wechseln durchgeführt wurde. Jedoch steht den Trainern nur eine Spielunterbrechung sowie die regulären Pausen für die Wechsel zur Verfügung.

