EM 2021 - Stimmen zu Deutschland gegen Frankreich: "Ich bin angepisst"

Deutschland hat sein Auftaktspiel bei der EM 2021 mit 0:1 (0:1) gegen Frankreich verloren. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel in der Münchner Allianz Arena vom ZDF und von MagentaTV.

Toni Kroos (Deutschland): "Wir haben in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht, wir hatten gute Chancen, nicht weniger als die Franzosen. Ein unglückliches Tor hat das Spiel entschieden. Wir haben vieles sehr gut kontrolliert, ich habe sehr wenige französische Konter gesehen. Was uns gefehlt hat, war ein Tor. Wenn du das erste Spiel verlierst und hast nur drei Gruppenspiele, ist der Druck groß."

Joachim Löw (Trainer Deutschland): "Zunächst war es ein brutal intensives Spiel, wir haben gefightet bis zum Schluss. Aber ich kann der Mannschaft kämpferisch keinen Vorwurf machen, denn sie hat versucht, über die Außen zu spielen, Gosens und Kimmich haben unglaublich viel gemacht. Was gefehlt hat, war ein bisschen die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Kein Vorwurf an Mats beim Eigentor: Das war schwierig für ihn, da zu klären. Morgen werden wir einige Dinge aufarbeiten, aber dann müssen wir den Blick nach vorn richten. Es ist auch noch nichts passiert, in den kommenden zwei Spielen können wir das wieder geradebiegen."

Didier Deschamps (Trainer Frankreich): "Ein großes Spiel gegen eine starke deutsche Mannschaft. Ich wusste, dass meine Spieler bereit sein würden. In der ersten Halbzeit hätten wir vielleicht noch etwas mehr rausholen können. Es war das erste Match und hätte auch ein Halbfinale oder Finale sein können. Wir waren zur Stelle und dieser Sieg tut gut."

Joshua Kimmich (Deutschland): "Das 1:0 hat ihnen brutal in die Karten gespielt. Wir wollten nicht zu früh auflösen, haben es aber versäumt, komplett ins Risiko zu gehen und noch mehr auf das 1:1 zu drücken. Wir wollten trotz des 0:1 kein Harakiri spielen. Gegen Portugal müssen wir gewinnen."

Frankreich - Deutschland bei der EM 2021: Die Noten und Einzelkritiken der Equipe tricolore und des DFB-Teams © getty 1/29 Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der EM 2021 verloren. Gegen Weltmeister Frankreich unterlag das DFB-Team in München mit 0:1 (0:1). Hier findet Ihr die Noten und Einzelkritiken aller Spieler. © getty 2/29 FRANKREICH - HUGO LLORIS: Bekam nur wenig auf seinen Kasten. Rettete gegen Gnabry, indem er rechtzeitig aus dem Kasten kam (56.). Note: 3,5. © imago images 3/29 BENJAMIN PAVARD: Ließ sich defensiv nichts zu Schulden kommen und schaltete sich permanent nach vorne ein. War an der guten Kombination an der Außenlinie beteiligt, die zum 1:0 führte. Note: 3. © imago images 4/29 RAPHAEL VARANE: Souveräner Auftritt des Innenverteidigers. Gewann jedes seiner sechs direkten Duelle und bewies stets ein gutes Stellungsspiel. Auch in der Luft bärenstark. Note: 2. © getty 5/29 PRESNEL KIMPEMBE: Auch er verrichtete einen guten Job, wenngleich er Gnabry bei dessen Großchance entwischen ließ (54.). Ansonsten jedoch ohne Probleme im Zweikampf und meist aufmerksam. Note: 3. © imago images 6/29 LUCAS HERNANDEZ: Lieferte sich heiße Duelle mit Kimmich, blieb aber defensiv stabil und gewann den Großteil seiner Zweikämpfe. Offensiv jedoch stärker, sein scharfer Ball landete über Hummels im Tor. Note: 3. © imago images 7/29 N'GOLO KANTE: Spielte unaufgeregt seinen üblichen, starken Stiefel herunter, ohne dabei aber derart zu dominieren wie zuletzt bei Chelsea. Hatte das Zentrum im Griff und bewies zusammen mit Pogba und Rabiot eine gute Balance. Note: 2,5. © imago images 8/29 PAUL POGBA: Mann des Spiels! Setzte erst einen Kopfball übers Tor (16.) und spielte dann den Traumpass auf Hernandez, der ins 1:0 mündete. Führte die meisten Zweikämpfe und spielte die meisten Pässe in des Gegners Hälfte - meist fehlerfrei. Note: 1,5. © imago images 9/29 ADRIEN RABIOT: Sein antreibender Lauf mündete in Mbappes Schusschance (17.). Leistete sich kaum Ballverluste und wies die beste Passquote der Franzosen auf. Scheiterte aus spitzem Winkel am Pfosten (52.). Note: 2. © imago images 10/29 ANTOINE GRIEZMANN: Verzeichnete in Halbzeit eins die meisten Ballverluste der Equipe, blieb offensiv aber hartnäckig und umtriebig. Die wirklich effizienten Aktionen sprangen dabei aber nicht heraus. Half auch defensiv ordentlich mit. Note: 3,5. © imago images 11/29 KARIM BENZEMA: Ließ sich immer wieder etwas fallen, um den Ball klatschen zu lassen. Wenn es offensiv gefährlich wurde, war der Rückkehrer aber selten entscheidend beteiligt. Sein Abseitstor zählte nicht, ansonsten mit nur einem Torschuss. Note: 4. © imago images 12/29 KYLIAN MBAPPE: Hatte im ersten Abschnitt die wenigsten Ballaktionen bei Frankreich (18). Scheiterte mit einem strammen Schuss an Neuer (17.). Toller Außenrist-Pass vor Rabiots Pfostenschuss, im Pech bei seinem herrlichen Abseitstor (66.). Note: 2,5. © getty 13/29 CORENTIN TOLISSO: Wurde in der 89. Minute eingewechselt, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung. © getty 14/29 OUSMANE DEMBELE: In der fünften Minute der Nachspielzeit für Rabiot gekommen, um die Uhr herunter laufen zu lassen. Keine Bewertung. © imago images 15/29 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: Streckte sich bei Hummels' verunglückter Abwehr vergebens. Hatte danach nicht allzu viel zu tun. Note: 3,5. © imago 16/29 MATTHIAS GINTER: Hatte einen schweren Stand gegen Mbappe, Benzema und Griezmann, kam etwas zu selten in die Zweikämpfe, gewann aber immerhin alle vier. Note: 3,5. © imago images 17/29 MATS HUMMELS: Stand bei seinem Eigentor zum 0:1 am Ende einer langen Fehlerkette. Voll auf seine Kappe ging der Treffer deswegen nicht. In der 78. Minute mit einem grandiosen Tackling gegen Kylian Mbappe in letzter Sekunde. Note: 4. © imago 18/29 ANTONIO RÜDIGER: Stand nicht ganz am Anfang der Fehlerkette vorm 0:1, hatte aber wohl den größten Anteil am Gegentor, indem er Benzema freiließ. Biss er Pogba kurz vor Ende der ersten Halbzeit? Note: 5. © getty 19/29 JOSHUA KIMMICH: Sah früh Gelb, wirkte danach aber nicht gehemmt. Musste durch Rüdigers Fehler vorm 0:1 einrücken und sah dann auch nicht gut aus. 19 Ballverluste, mit die meisten bei den Deutschen. Acht Ballgewinne auf der Habenseite. Note: 4. © getty 20/29 ILKAY GÜNDOGAN: Wie immer mit einer beinahe perfekten Passquote, aber er schaffte es nicht, die großen Abstände zwischen Mittelfeld und Angriff zu verringern. Note: 4,5. © getty 21/29 TONI KROOS: Gefiel zu Beginn der Partie in eher ungewohnter Rolle als Balldieb, kam insgesamt auf sieben Tackles. Schaffte es aber nach dem 0:1 nicht, die großen Lücken im Spiel der DFB-Elf zwischen den Spielfelddritteln zu schließen. Note 4. © getty 22/29 ROBIN GOSENS: War kampfstark, leidenschaftlich, motiviert, zudem mit Zug nach vorn, wie bei der Vorlage zu Gnabrys Großchance. Der Außenverteidiger wirkte bisweilen aber auch etwas überfordert. Note: 3,5. © imago images 23/29 KAI HAVERTZ: Wirkte in der ersten Halbzeit nicht wirklich im Spiel. Gewann nur einen seiner zehn Zweikämpfe, verlor 14-mal den Ball, schoss einmal aufs Tor. Note: 5. © getty 24/29 THOMAS MÜLLER: Sollte nominell über die linke Seite angreifen, war aber meist erster Stürmer. Bei seinem Mannschaftskameraden Benjamin Pavard und Raphael Varane aber meist gut aufgehoben. Auch er mit 19 Ballverlusten. Note: 4,5. © getty 25/29 SERGE GNABRY: In der ersten Halbzeit beinahe komplett abgemeldet. Steigerte sich nach der Pause, sein Schuss in der 54. Minute verfehlte das Tor recht knapp. Note: 4,5. © getty 26/29 TIMO WERNER: Kam in der 74. Minute für Gnabry und nur noch achtmal an den Ball. Keine Bewertung. © getty 27/29 LEROY SANE: Kam in der 74. Minute für Kai Havertz, konnte aber auch nicht mehr Impulse setzen. Keine Bewertung. © getty 28/29 KEVIN VOLLAND: Der Stürmer ersetzte in den letzten Minuten Gosens - und positionierte sich auch als Linksverteidiger. Seltsam. Keine Bewertung. © getty 29/29 EMRE CAN: Kam in der 87. Minute für Ginter, wirkte voller Tatendrang. Kam noch zu zwölf Ballkontakten und grätschte einmal. Keine Bewertung.

Robin Gosens (Deutschland): "Am Ende des Tages stehen wir mit null Punkten da, deswegen bin ich dementsprechend angepisst. Wir haben uns leider nicht belohnt und das kotzt mich ein bisschen an. Wir wussten, dass Frankreich große individuelle Qualität hat und waren sehr gut in den Zweikämpfen."

Paul Pogba (Frankreich): "Der Sieg war wichtig und er tut uns gut. Deutschland hat uns viel Ärger bereitet, aber wir haben stark dagegen gehalten."