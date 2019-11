Der Spielplan der EM 2020 auf einen Blick: Teilnehmer, Begegnungen, Termine, Spielorte

Die Auslosung zur Europameisterschaft 2020 ist Geschichte, der Spielplan steht. Noch allerdings stehen nicht alle Teilnehmer fest, deshalb enthält der Spielplan noch die eine oder andere Eventualität. Mit dem SPOX-Spielplan könnt Ihr Euch schon mal einen Überblick verschaffen.

Die deutsche Mannschaft hat eine wahre Hammergruppe erwischt. In München geht es für Bundestrainer Joachim Löw gegen Weltmeister Frankreich und Europameister und Nations-League-Champion Portugal. Der dritte Gegner ist noch offen.

EM 2020: Playoffs um die letzten Tickets

Die letzten vier Tickets werden in den folgenden Vierergruppen ermittelt, wobei die Halbfinals am 26. März 2020 und die Finals am 31. März 2020 stattfinden:

Weg A: Island vs. Rumänien, Bulgarien vs. Ungarn

Weg B: Bosnien und Herzegowina vs. Nordirland, Slowakei vs. Irland

Weg C: Schottland vs. Israel, Norwegen vs. Serbien

Weg D: Georgien vs. Weißrussland, Nordmazedonien vs. Kosovo

© getty

EM 2020: Spielplan der Gruppe A (Türkei, Italien, Wales, Schweiz)

Datum Uhrzeit Spiel Ort 12.06.2020 21 Uhr Italien - Türkei Rom 13.06.2020 15 Uhr Wales - Schweiz Baku 17.06.2020 18 Uhr Türkei - Wales Baku 17.06.2020 21 Uhr Italien - Schweiz Rom 21.06.2020 18 Uhr Schweiz - Türkei Baku 21.06.2020 18 Uhr Italien - Wales Rom

EM 2020: Spielplan der Gruppe B (Dänemark, Finnland, Belgien, Russland)

Datum Uhrzeit Spiel Ort 13.06.2020 18 Uhr Dänemark - Finnland Kopenhagen 13.06.2020 21 Uhr Belgien - Russland St. Petersburg 17.06.2020 15 Uhr Finnland - Russland St. Petersburg 18.06.2020 18 Uhr Dänemark - Belgien Kopenhagen 22.06.2020 21 Uhr Russland - Dänemark Kopenhagen 22.06.2020 21 Uhr Finnland - Belgien St. Petersburg

EM 2020: Spielplan der Gruppe C (Niederlande, Ukraine, Österreich, ???)

Die Frage nach dem vierten Gruppenteilnehmer ist etwas kompliziert zu beantworten. Sollte sich Rumänien auf dem Playoff-Weg A durchsetzen, stoßen die Osteuropäer zu dieser Gruppe C. Sollte der Sieger Island, Ungarn oder Bulgarien heißen, kommt dieser in die Staffel F - und Gruppe C wird durch den Sieger von Playoff-Weg D komplettiert. Das wäre entweder Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder Kosovo.

Datum Uhrzeit Spiel Ort 14.06.2020 21 Uhr Niederlande - Ukraine Amsterdam 14.06.2020 18 Uhr Österreich - Playoff-Sieger A/D Bukarest 18.06.2020 21 Uhr Niederlande - Österreich Amsterdam 18.06.2020 15 Uhr Ukraine - Playoff-Sieger A/D Bukarest 22.06.2020 18 Uhr Niederlande - Playoff-Sieger A/D Amsterdam 22.06.2020 18 Uhr Ukraine - Österreich Bukarest

EM 2020: Spielplan der Gruppe D (England, Kroatien, ???, Tschechien)

Der Sieger von Playoff-Weg C komplettiert diese Gruppe, also: Schottland, Israel, Norwegen oder Serbien.

Datum Uhrzeit Spiel Ort 14.06.2020 15 Uhr England - Kroatien London 15.06.2020 15 Uhr Tschechien - Playoff-Sieger Weg C Glasgow 19.06.2020 18 Uhr Kroatien - Tschechien Glasgow 19.06.2020 21 Uhr England - Playoff-Sieger Weg C London 23.06.2020 21 Uhr Kroatien - Playoff-Sieger Weg C Glasgow 23.06.2020 21 Uhr Tschechien - England London

EM 2020: Spielplan der Gruppe E (Spanien, Schweden, Polen, ???)

Der Sieger von Playoff-Weg B gesellt sich zu dieser Gruppe, also: Bosnien und Herzegowina, Nordirland, Slowakei oder Irland.

Datum Uhrzeit Spiel Ort 15.06.2020 21 Uhr Spanien - Schweden Bilbao 15.06.2020 18 Uhr Polen - Playoff-Sieger Weg B Dublin 19.06.2020 15 Uhr Schweden - Playoff-Sieger Weg B Dublin 20.06.2020 21 Uhr Spanien - Polen Bilbao 24.06.2020 18 Uhr Spanien - Playoff-Sieger Weg B Bilbao 24.06.2020 18 Uhr Schweden - Polen Dublin

EM 2020: Spielplan der Gruppe F (Portugal, ???, Frankreich, Deutschland)

Deutschland bekommt es mit dem Sieger von Playoff-Weg A zu tun, sofern dieser Island, Ungarn oder Bulgarien heißt. Sollte sich in diesem Vierkampf Rumänien durchsetzen, wird die Gruppe vom Sieger von Playoff-Weg D komplettiert, also: Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder Kosovo.

Datum Uhrzeit Spiel Ort 16.06.2020 18 Uhr Portugal - Playoff-Sieger A/D Budapest 16.06.2020 21 Uhr Frankreich - Deutschland München 20.06.2020 15 Uhr Frankreich - Playoff-Sieger A/D Budapest 20.06.2020 18 Uhr Portugal - Deutschland München 24.06.2020 21 Uhr Portugal - Frankreich Budapest 24.06.2020 21 Uhr Deutschland - Playoff-Sieger A/D München

Die Stadien der EM 2020 in Europa © getty 1/13 Die EM-Gruppenphase ist ausgelost, Deutschland bekommt es mit Frankreich und Portugal zu tun. Immerhin: Zunächst spielt die DFB-Elf nur in München. Wo wird sonst noch gespielt? SPOX zeigt die Stadien der EM 2020. © getty 2/13 Allianz Arena (München, Kapazität: 75.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 3/13 Amsterdam Arena (Amsterdam/Niederlande, Kapazität: 53.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 4/13 Arena Nationala (Bukarest/Rumänien, Kapazität: 55.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 5/13 Aviva Stadium (Dublin/Irland, Kapazität: 51.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 6/13 Hampden Park (Glasgow/Schottland, Kapazität: 52.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 7/13 Stadio Olimpico (Rom/Italien, Kapazität: 72.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 8/13 Olympiastadion (Baku/Aserbaidschan, Kapazität: 68.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 9/13 Parken (Kopenhagen/Dänemark, Kapazität: 38.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 10/13 Puskas-Stadion (Budapest/Ungarn, Kapazität: 56.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 11/13 San Mames (Bilbao/Spanien, Kapazität: 53.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 12/13 Wembley (London/England, Kapazität: 90.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 2 Halbfinale, Finale. © getty 13/13 Zenit-Arena (St. Petersburg/Russland, Kapazität: 69.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele.

EM 2020: Achtelfinale

Datum Uhrzeit Spiel Ort 27.06.2020 21 Uhr 1. Gruppe A - 2. Gruppe C London 27.06.2020 18 Uhr 2. Gruppe A - 2. Gruppe B Amsterdam 28.06.2020 21 Uhr 1. Gruppe B - 3. Gruppe A/D/E/F Bilbao 28.06.2020 18 Uhr 1. Gruppe C - 3. Gruppe D/E/F Budapest 29.06.2020 21 Uhr 1. Gruppe F - 3. Gruppe A/B/C Bukarest 29.06.2020 18 Uhr 2. Gruppe D - 2. Gruppe E Kopenhagen 30.06.2020 21 Uhr 1. Gruppe E - 3. Gruppe A/B/C/D Glasgow 30.06.2020 18 Uhr 1. Gruppe D - 2. Gruppe F Dublin

EM 2020: Viertelfinale

Datum Uhrzeit Spiel Ort 27.06.2020 18 Uhr Sieger AF Bukarest - Sieger AF Kopenhagen St. Petersburg 27.06.2020 21 Uhr Sieger AF Bilbao - Sieger AF London München 28.06.2020 18 Uhr Sieger AF Budapest - Sieger AF Amsterdam Baku 28.06.2020 21 Uhr Sieger AF Glasgow - Sieger AF Dublin Rom

EM 2020: Halbfinale

Datum Uhrzeit Spiel Ort 07.07.2020 21 Uhr Sieger VF 1 - Sieger VF 2 London 08.07.2020 21 Uhr Sieger VF 4 - Sieger VF 3 London

EM 2020: Finale