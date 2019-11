Heute findet die Auslosung der Gruppenphase zur EM 2020 statt. SPOX begleitet die Ziehung im LIVE-TICKER

EM 2020: Die Auslosung der Gruppenphase im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Der Modus der Auslosung kann auf den ersten Blick etwas kompliziert wirken, die UEFA hat deshalb ein Erklärvideo bereit gestellt:

Vor Beginn: Die deutsche Nationalmannschaft ist in Lostopf 1 gesetzt und geht damit unter anderem Spanien und Belgien aus dem Weg. Ein Aufeinandertreffen mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal ist hingegen schon in der Gruppenphase möglich.

Vor Beginn: Um 18 Uhr werden im Romexpo in der rumänischen Hauptstadt Bukarest die Gruppen der Europameisterschaft 2020 bestimmt.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker zur Auslosung der Gruppenphase der EM 2020.

EM 2020: Lostöpfe für die Auslosung

Die Lostöpfe für die Auslosung wurden durch die Abschlusstabelle der Qualifikation bestimmt. Die sechs punktbesten Gruppensieger sind in Lostopf 1 gesetzt, die restlichen vier Gruppensieger, sowie die beiden besten Gruppenzweiten in Lostopf 2. Die sechs nächstbesten Gruppenzweiten bekamen einen Platz in Lostopf 3. Die beiden punktschlechtesten Qualifikanten, Wales und Finnland, sowie die vier Sieger der UEFA-Nations-League-Playoffs komplettieren das Teilnehmerfeld in Lostopf 4.

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Belgien Frankreich Portugal Wales Italien Polen Türkei Finnland England Schweiz Dänemark Playoffs A Deutschland Kroatien Österreich Playoffs B Spanien Niederlande Schweden Playoffs C Ukraine Russland Tschechien Playoffs D

Europameisterschaft 2020: Mögliche Gegner der DFB-Elf

Die Mannschaft von Jogi Löw ist in Lostopf 1 gesetzt. Da aber einige Teams bereits Gruppen zugeordnet sind, kann die DFB-Elf nicht auf jede Mannschaft aus den Lostöpfen 2, 3 und 4 treffen. Auf folgende Teams kann die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2020 in der Gruppenphase treffen:

Lostopf 2 : Frankreich, Polen, Schweiz, Kroatien

: Frankreich, Polen, Schweiz, Kroatien Lostopf 3: Portugal, Türkei, Österreich, Schweden, Tschechien

Portugal, Türkei, Österreich, Schweden, Tschechien Lostopf 4: Gewinner Playoff-Pfad A (Island, Bulgarien oder Ungarn), außer Rumänien gewinnt diesen, in dem Fall Gewinner Playoff-Pfad D (Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder der Kosovo)

EM 2020: Die Gruppen vor der Auslosung

Die UEFA hat im Vorfeld der EM Gastgeberländern mindestens zwei Heimspiele bei der EM zugesichert. Dadurch stehen Teile der Gruppen bereits vor der Auslosung fest. Die DFB-Elf wird ihre drei Gruppenspiele alle in der Münchner Allianz Arena bestreiten.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Italien Belgien Ukraine England Spanien Deutschland Russland Niederlande Dänemark Wales/Finnland Wales/Finnland Playoffs D/A* Playoffs C Playoffs B Playoffs A/D*

*Der Sieger der Playoffs A tritt in der deutschen Gruppe F an, außer Rumänien gewinnt diese. In diesem Fall würde Rumänien als Gastgeber in Gruppe C kommen und der Sieger der Playoffs D würde in Gruppe F zugeordnet werden.