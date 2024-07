EM 2028: Termin, Zeitplan, Ort, Gruppen, Modus, Auslosung, Stadien

Am 14. Juli geht die EM 2024 in Deutschland zu Ende. Höchste Zeit also, in die Zukunft zu blicken. Termin, Zeitplan, Ort, Gruppen, Modus, Auslosung, Stadien: SPOX liefert Euch alle Informationen zur kommenden Fußball-Europameisterschaft 2028.

