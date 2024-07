Deutschland zog ohne Niederlage in das EM-Viertelfinale ein. Im Achtelfinale besiegte das DFB-Team Dänemark. Jetzt geht es am Freitag, 6. Juli, gegen Spanien um den Einzug ins Halbfinale. La Furia Roja ist das einzige Team der EM 2024, das bisher nur Siege gefeiert hat. Los geht's um 18 Uhr in Stuttgart

Hier erfahrt Ihr, mit welchen Aufstellungen die beiden Teams das Spiel bestreiten könnten.

Deutschland vs. Spanien, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten das DFB-Team und La Furia Roja im Viertelfinale der EM 2024 spielen

Gegen Dänemark veränderte Bundestrainer Julian Nagelsmann die aus der Gruppenphase gewohnte Startelf auf drei Positionen. Auf der linken Abwehrseite ersetzte David Raum den Stuttgarter Maximilian Mittelstädt. Da Raum seine Sache gut machte, ist davon auszugehen, dass er wieder starten wird.

In der Viererkette spielte Nico Schlotterbeck für den gelbgesperrten Jonathan Tah. Der Leverkusener Tah wird sehr wahrscheinlich gegen Spanien wieder für Schlotterbeck spielen. Leroy Sané für Wirtz lautete ein weiterer Wechsel im Dänemark-Spiel. Sané hatte nicht seinen besten Tag, weshalb Jungstar Wirtz am Freitag wieder von Beginn an spielen dürfte.

Ganz vorne dürfte Kai Havertz wieder den Vorzug vor Niclas Füllkrug erhalten, der sich wieder mit der Jokerrolle begnügen muss.

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz