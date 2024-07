Deutschland, EM Viertelfinale heute live im Free-TV: Wie kann ich DFB-Team gegen Spanien im TV und Livestream sehen?

EM-Fieber in ganz Deutschland! Am heutigen Freitag, 5. Juli, spielt das DFB-Team im Viertelfinale gegen Topfavorit Spanien. Angepfiffen wird das erste Viertelfinalspiel um 18 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige