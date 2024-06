"Zu früh, um einen Zeitplan zu nennen": Frankreich gegen die Niederlande wohl ohne Kylian Mbappé

"Die Nachrichten waren recht beruhigend, es ist keine kurzfristige Operation geplant", sagte Verbandspräsident Philippe Diallo am Dienstag während einer Pressekonferenz im Team-Camp in Paderborn: "Es ist noch zu früh, um einen Zeitplan für seine weitere Teilnahme am Turnier zu nennen."

Dementsprechend würden weitere Informationen seitens der Team-Ärzte gesammelt, "um zu sehen, wie sich die Situation entwickelt".