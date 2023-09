Preußen Münster vs. SV Waldhof Mannheim heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Preußen Münster empfängt den SV Waldhof Mannheim. Wie Ihr die Begegnung live im Free-TV, Livestream und Liveticker schauen könnt, bekommt Ihr hier geklärt.

Am heutigen Samstag, den 2. September, stehen sich am 5. Spieltag der 3. Liga Preußen Münster und der SV Waldhof Mannheim gegenüber. Die Begegnung wird um 14 Uhr im Preußenstadion in Münster angepfiffen. Parallel dazu finden in der 3. Liga vier weitere Spiele statt.

Preußen Münster vs. SV Waldhof Mannheim heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream

Das Duell Münster gegen Mannheim ist eines von vielen Drittligaspielen, die in der Saison 2023/24 im Free-TV gezeigt werden. Darum kümmern sich die Sender Südwestrundfunk (SWR) und der Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR), die nebenbei jeweils auch einen Livestream anbieten.

Was in dieser Saison bei Spielen der 3. Liga konstant bleibt, ist, dass bei jedem Spiel auch MagentaSport für die Übertragung verantwortlich ist. So lässt sich Preußen Münster gegen Waldhof Mannheim ab 13.45 Uhr live verfolgen. Dabei kommt folgendes Personal zum Einsatz:

Kommentar: Mike Münkel

Mike Münkel Moderation: Tobi Schäfer

Bezüglich der Kosten für das dafür benötige MagentaSport-Abonnement gibt es Unterschiede zwischen Telekom-Kunden und Nicht-Kunden. Der Abopreis für Telekom-Kunden beträgt 7,95 Euro je Monat im Jahresabo und 12,95 Euro je Monat im Monatsabo. Nicht-Kunden zahlen 12,95 Euro monatlich für das Jahresabo und 19,95 Euro pro Monat für das Monatsabo.

Weiters ist auch OneFootball mit einer kostenpflichtigen Übertragung zur Stelle.

Preußen Münster vs. SV Waldhof Mannheim heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Zu guter Letzt wird die Begegnung von SPOX live getickert. Damit verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen Preußen Münster und dem SV Waldhof Mannheim.

Preußen Münster vs. SV Waldhof Mannheim heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Preußen Münster: Schulze Niehues - Koulis, Kok, A. Hahn - Kankam Kyerewaa, Preißinger, Mrowca, Bouchama, Böckle - Grodowski, Wegkamp

Preußen Münster vs. SV Waldhof Mannheim heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Preußen Münster vs. Waldhof Mannheim

Preußen Münster vs. Waldhof Mannheim Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 5

5 Datum: 2. September 2023

2. September 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Preußenstadion, Münster

Preußenstadion, Münster TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, WDR, SWR, OneFootball

Liveticker: SPOX

