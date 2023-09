FC Ingolstadt vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

1860 München ist am 6. Spieltag der 3. Liga zu Gast beim FC Ingolstadt. Alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr das Spiel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Ingolstadt vs. 1860 München heute live, Übertragung: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Weder der FC Ingolstadt noch 1860 München werden zufrieden sein mit ihrem Saisonstart, beide finden sich nach fünf Spieltagen in der unteren Tabellenhälfte wieder. Für die Münchner ging es nach drei Niederlagen zu Beginn jedoch aufwärts mit zwei Siegen, diese Serie will 1860 heute ausbauen im Audi-Sportpark in Ingolstadt.

Das Spiel wird am heutigen Samstag (16. September) um 16.30 Uhr angepfiffen.

FC Ingolstadt vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Free-TV

Jedes Wochenende zeigen die lokalen öffentlich-rechtlichen Sender einige ausgewählte Partien der 3. Liga, FC Ingolstadt vs. 1860 München gehört heute jedoch nicht dazu.

FC Ingolstadt vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Livestream

Eine Liveübertragung der Partie lässt sich dennoch finden, Ihr habt sogar die Wahl zwischen MagentaSport und OneFootball. Bei MagentaSport zahlt Ihr im Jahresabonnement 12,95 Euro monatlich, im monatlich kündbaren Abo 19,95 Euro. Für Telekom-Kunden fallen die Preise auf 7,95 Euro monatlich im Jahresabo und 12,95 Euro im monatlichen Angebot.

Besonders flexibel seid Ihr bei OneFootball, wo Ihr einzelne Streams freischalten könnt für 4,99 Euro pro Partie, ohne jegliche Folgekosten oder Verpflichtungen.

FC Ingolstadt vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Liveticker

Falls Ihr eine weitere Alternative sucht, sind die SPOX-Liveticker optimal für Euch! Mit dem Ticker zu FC Ingolstadt vs. 1860 München bekommt Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen im Audi-Sportpark.

FC Ingolstadt vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Ingolstadt vs. 1860 München

FC Ingolstadt vs. 1860 München Wettbewerb: 3. Bundesliga

3. Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 16. September 2023

16. September 2023 Anpfiff: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Audi-Sportpark in Ingolstadt

Audi-Sportpark in Ingolstadt TV: -

- Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

