Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 1. Spieltags kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem FC Ingolstadt. Fragen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker? Die Antworten gibt's hier.

Als letzte Begegnung des ersten Spieltags ist in der 3. Liga heute Aue vs. Ingolstadt geplant. Wo und wann das Ganze stattfindet? Im Erzgebirgsstadion in Aue-Bad Schlema um 19.30 Uhr.

Beide Teams hatten eine vollgepackte Vorbereitung, jeweils mit gemischtem Erfolg. Aue hat acht Spiele absolviert, wovon drei Stück verloren gingen (bei fünf Siegen), Ingolstadt hat in ebenfalls acht Partien lediglich drei Siege bei drei Niederlagen und zwei Unentschieden zu verbuchen.

Nun aber zum Wichtigsten: Dieser Artikel liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream

3. Liga? Das bedeutet: MagentaSport! Der Sportsender ist für die Übertragung aller Begegnungen verantwortlich, die Vorberichte zu Aue vs. Ingolstadt beginnen um 19.15 Uhr.

Die Alternative gibt es online auf der Website oder in der App. Auf den Livestream könnt Ihr allerdings auch nur mit einem Abonnement zugreifen.

Die einzige Ausnahme ist, wenn Ihr das Einzelspiel über OneFootball bucht. Dort könnt Ihr die Übertragung von MagentaSport verfolgen, ohne Euch längerfristig zu binden.

© imago images Der FCI ist heute bei Erzgebirge Aue zu Gast.

Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Eine dritte Möglichkeit bieten wir, und zwar mit unserem Liveticker. Dort werdet Ihr über sämtliche Entwicklungen während der Partie auf dem Laufenden gehalten.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt.

Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt heute live, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Aue: Männel - Danhof, Barylla, Vukancic, Rosenlöcher - Schikora, Pepic - Sijaric, Tashchy, Stefaniak - Bär

Männel - Danhof, Barylla, Vukancic, Rosenlöcher - Schikora, Pepic - Sijaric, Tashchy, Stefaniak - Bär Ingolstadt: M. Funk - Ml. Cvjetinovic, Si. Lorenz, Malone - Costly, Fröde, Guwara - Kopacz, Keidel - Beleme, Testroet

Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt

Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 1

1 Datum: 6. August 2023

6. August 2023 Uhrzeit: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Erzgebirgsstadion, Aue-Bad Schlema

Erzgebirgsstadion, Aue-Bad Schlema TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga, Spielplan: Begegnungen am 1. Spieltag