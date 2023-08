Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld! So lautet am heutigen Samstag das absolute Spitzenspiel in der 3. Liga. Doch wo läuft die Partie am 1. Drittligaspieltag heute live im Free-TV und im Livestream? SPOX klärt auf.

Am heutigen Samstag, den 5. August, kommt es in der 3. Liga zum Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Die Partie ist für 16.15 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angesetzt.

Dynamo Dresden verpasste in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga und möchte in diesem Jahr wieder oben angreifen. Absteiger Arminia Bielefeld befindet sich dagegen nach zwei enttäuschenden Jahren und dem Absturz in die 3. Liga vor einen Neuanfang. Welches Team verlässt den Platz heute als Sieger und startet damit erfolgreich in die neue Saison?

3. Liga: Wo läuft Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV und Livestream?

Die ARD überträgt heute das Duell zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld ab 16.00 Uhr live und in voller Länge im Free-TV. Als Reporter der Partie fungiert Tom Bartels. Die ARD zeigt die Partie darüber hinaus im kostenlosen Livestream, den Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de findet.

Für die Pay-TV-Übertagung des Spiels zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld zeigt sich MagentaSport verantwortlich. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung ab 16.00 Uhr im TV oder in der MagentaSport-App und auf magentasport.de im kostenpflichtigen Livestream.

Im Livestream seht Ihr heute das Spitzenspiel am 1. Drittligaspieltag zudem auf OneFootball. OneFootball bietet Euch die Option die Partie im Einzelstream zu erleben.

Ihr könnt das Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleiten für Euch die Partie in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

© getty Dynamo Dresden empfängt am heutigen Nachmittag Arminia Bielefeld zum Duell.

3. Liga, 1. Spieltag: Der Plan des 1. Spieltags