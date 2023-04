TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München empfängt heute den VfL Osnabrück zum Duell in der 3. Liga. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr die Begegnung am 31. Drittligaspieltag live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 08. April, trifft der TSV 1860 München am 31. Spieltag der 3. Liga auf den VfL Osnabrück. Als Austragungsort der Partie, die um 14 Uhr angepfiffen wird, dient das Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Mit 43 Punkten nach 30. Spieltagen liegt der TSV 1860 München im soliden Tabellenmittelfeld der 3. Liga. Nach der herben 1:4-Pleite gegen den BVB II zeigten die Münchner am vergangenen Spieltag eine starke Reaktion. Den FC Ingolstadt besiegten die heutigen Gastgeber mit 3:1.

Holt sich das Team von Maurizio Jacobacci heute den zweiten Dreier in Folge? Hoffnungen auf einen Sieg gibt in jedem Fall der Blick auf das Hinspiel. Die Partie am 12. Spieltag gewann der TSV 1860 München gegen den VfL Osnabrück knapp mit 1:0.

Der VfL Osnabrück musste am vergangenen Wochenende zum ersten Mal seit dem 23. Spieltag mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Vor heimischem Publikum verlor das Team von Tobias Schweinsteiger gegen Dynamo Dresden mit 0:1. Durch die Pleite im Verfolgerduell gegen Dresden ist der Abstand der Lilien auf die Aufstiegsränge angewachsen. Mit 51 Zählern liegt der VfL Osnabrück aktuell auf Tabellenplatz 6.

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, 3. Liga - Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Begegnung Anpfiff 08. April MSV Duisburg vs. BVB II 14.00 Uhr 08. April TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück 14.00 Uhr 08. April SV Waldhof Mannheim vs. SC Freiburg II 14.00 Uhr 08. April VfB Oldenburg vs. SV Wehen Wiesbaden 14.00 Uhr 08. April Dynamo Dresden vs. Rot-Weiß Essen 14.00 Uhr 08. April Hallescher FC vs. Erzgebirge Aue 14.00 Uhr

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück wird heute im Free-TV übertragen. Der BR zeigt das Duell live und in voller Länge ab 14 Uhr. Als Kommentator des Spiels ist Tom Meiler im Einsatz. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt die Partie zudem im kostenlosen Livestream. Den Livestream des BR findet Ihr in der ARD-Mediathek.

© getty Findet der VfL Osnabrück heute in die Erfolgsspur zurück?

Im Pay-TV zeigt am heutigen Tag MagentaSport das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Drittligaspiele in dieser Saison live und vollumfänglich im TV und Livestream.

MagentaSport startet mit den Vorberichten zum Spiel um 13.45 Uhr. Den Livestream der Partie seht Ihr in der MagentaSport-App und auf der MagentaSport-Website.

Einen Livestream der Drittligapartie bietet am heutigen Tag zudem OneFootball an. Dort könnt Ihr das Spiel als Einzelstream erwerben.

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Morgalla, Lang, Verlaat, Steinhart - Y. Deichmann, Wörl - Lex, Vrenezi, Boyamba - Bär

Hiller - Morgalla, Lang, Verlaat, Steinhart - Y. Deichmann, Wörl - Lex, Vrenezi, Boyamba - Bär VfL Osnabrück: Kühn - Traoré, Gyamfi, Beermann, Rorig - L. Kunze, Chato, Tesche - Niemann, Higl, Simakala

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Das Duell TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück begleitet SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Szene der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

3. Liga, 31. Spieltag - Die Tabelle