Am 30. Spieltag der 3. Liga trifft der VfL Osnabrück auf Dynamo Dresden. Hier gibt's die Partie im Liveticker!

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden - 0:0

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden: 3. Liga JETZT im Liveticker - 0:0

15.: Sven Köhler geht wieder ein den Zweikampf und regt sich danach fürchterlich über den Pfiff des Schiris auf. Der Mittelfeldspieler hat vor wenigen Minuten die gelbe Karte gesehen und muss eigentlich aufpassen, dass er nicht direkt die zweite hinterher kassiert.

13.: Ahmet Arslan übernimmt die Ausführung des Freistoßes und wählt eine Variante mit Zug weg vom Tor. Die Hereingabe fliegt an Freund und Feind vorbei, klatscht an den Innenpfosten und von dort zurück vor das Tor. Mit großer Mühe bekommt die Hintermannschaft die Situation bereinigt.

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden: 3. Liga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Köhler

12.: Gelbe Karte für Sven Köhler (VfL Osnabrück). Am Strafraumeck soll Köhler seinen Gegenspieler Conteh zu Fall gebracht haben. Ob da wirklich ein Kontakt vorlag, ist nicht abschließend aufzuklären.

12.: Etwas gefälliger ist in den ersten knapp elf Minuten dieser Partie der Vortrag der Hausherren. Sie finden aber noch kein Durchkommen gegen die aufmerksame gelb-schwarze Abwehr.

10.: Der Ball bewegt sich überwiegend in dem Bereich des Platzes zwischen den beiden Sechzehnern. In ebenjenen ging es bis dato noch nicht zur Sache.

7.: Omar Traoré holt auf der rechten Außenbahn einen Freistoß heraus, Ba-Muaka Simakala führt ihn aus und findet vor dem Tore der Gäste keinen Abnehmer für seine Hereingabe.

3.: Der erste Torschuss der Partie kommt von Dresdens Hauptmann. Er setzt sich an der Strafraumkante durch, verfehlt das Ziel mit seinem Flachschuss dann aber recht deutlich. Keine Gefahr für den Torhüter Philipp Kühn im Kasten der Osnabrücker.

2.: Mit einer kleinen Verspätung hat Schiedsrichter Mitja Stegemann das Spitzenspiel angepfiffen. Luca Marx und Thibaut Scheer werden ihm assistieren. Die Stimmung im ausverkauften Haus ist ausgezeichnet, die Sonne zeigt sich, alles ist bereitet für einen guten Kick!

1.: Der Ball rollt.

VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden: 3. Liga JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Der VfL rechnet heute wieder einmal mit einem ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke. Knapp 1400 Fans des sächsischen Traditionsvereines sollen die Reise in die von Dresden knapp 500 Kilometer entfernte Friedenstadt an der Hase auf sich genommen haben.

Vor Beginn: An fast fünfzig Prozent der insgesamt 52 Dresdner Tore in dieser Saison zeichnete bislang Ahmet Arslan als Schütze (17) respektive direkter Vorbereiter (8) verantwortlich. Im Ligavergleich kommt da kein anderer Spieler ran. In dieser Statistik ist auch ein Osnabrücker in den Top-10. Ba-Muaka Simakala hat von 57 Treffern der Niedersachsen 13 selbst erzielt und weitere sieben vorbereitet. Darüber hinaus hat der Offensivspieler bereits fünfmal das entscheidende Tor zu einem Sieg seiner Lila-Weißen erzielt.

Vor Beginn: Mittlerweile sind die Aufstellungen bekannt gegeben worden. Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger nimmt im Vergleich zur Vorwoche, dem Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim (0:2), gar keine Änderung an seiner Startelf vor. Markus Anfang und seine Dresdner unterlagen in der Vorwoche daheim Bayreuth mit 1:2. Drei personelle Änderungen gibt es bei ihnen: Jonathan Meier, Max Kulke und Jakob Lemmer sind raus, Kyu-hyun Park, Niklas Hauptmann und Dennis Borkowski dabei.

Vor Beginn: Noch neun Spieltage sind in der 3. Liga zu absolvieren, das Rennen um den Aufstieg könnte kaum knapper sein - und die beiden heutigen Klubs sind mittendrin. Osnabrück belegt aktuell Rang vier und könnte durch einen Sieg bis auf zwei Zähler an den Relegationsplatz herankommen, Dresden ist mit nur einem Punkt weniger auf Platz fünf.

Vor Beginn: Der Anstoß ist für 13 Uhr angesetzt, gespielt wird an der Bremer Brücke in Osnabrück.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem, VfL Osnabrück und Dynamo Dresden.

3. Liga, VfL Osnabrück vs. Dynamo Dresden: Offizielle Aufstellungen

Osnabrück: Kühn - Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - S. Köhler, L. Kunze, Tesche, Niemann, Simakala - Engelhardt

Kühn - Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - S. Köhler, L. Kunze, Tesche, Niemann, Simakala - Engelhardt Dresden: Drljaca - Park, Lewald, Knipping, Kammerknecht - Will, Hauptmann, A. Arslan - C. J. Conteh, Kutschke, Borkowski

3. Liga, 30. Spieltag: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Spiele S-U-N Tore Differenz Punkte 1 Elversberg (N) 29 19-6-4 66:26 40 63 2 Freiburg II 30 17-8-5 42:28 14 59 3 Wiesbaden 30 17-5-8 60:42 18 56 4 Osnabrück 29 15-6-8 57:39 18 51 5 Dresden (A) 29 14-8-7 52:33 19 50 6 Saarbrücken 29 14-7-8 49:32 17 49 7 SV Waldhof 29 15-3-11 46:49 -3 48 8 Vikt. Köln 30 12-10-8 44:40 4 46 9 TSV 1860 29 11-7-11 45:42 3 40 10 Verl 30 10-9-11 46:44 2 39 11 Aue (A) 30 11-6-13 37:41 -4 39 12 Duisburg 29 9-9-11 39:41 -2 36 13 Essen (N) 30 8-12-10 36:43 -7 36 14 Ingolstadt (A) 29 10-5-14 40:44 -4 35 15 Dortmund II 30 9-4-17 32:41 -9 31 16 Bayreuth (N) 30 9-4-17 32:57 -25 31 17 Halle 30 6-11-13 39:50 -11 29 18 Oldenburg (N) 30 7-6-17 34:56 -22 27