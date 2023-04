Bayern-Derby in der 3. Liga: Der TSV 1860 München trifft am heutigen Samstag auf die SpVgg Bayreuth. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV, Livestream und Liveticker gibt es hier bei SPOX.

Graues Mittelmaß gegen Abstiegskampf in der 3. Liga - aber eben auch ein Bayern-Derby mit viel Brisanz: Der TSV 1860 München trifft am heutigen Samstagnachmittag auf die SpVgg Bayreuth. Während die Gäste nach dem 0:1 gegen den Konkurrenten aus Halle am vergangenen Spieltag auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind, geht es bei den Münchnern sportlich nur noch um einen zufriedenstellenden Abschluss einer unbefriedigenden Saison.

Gut zu Gesicht stehen würde ihnen da ein Sieg im Bayern-Derby gegen die SpVgg Bayreuth. Dies wäre gleichzeitig auch eine Revanche für die 0:1-Hinspiel-Niederlage im Oktober. Ob diese gelingt, könnt Ihr live mitverfolgen. Wie Euch das im TV, Livestream und Liveticker gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Stadion an der Grünwalder Straße, München Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

© getty Wie hier konnte die SpVgg Bayreuth auch beim 1:0 im Hinspiel gegen den TSV 1860 München jubeln.

TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen TSV 1860 München und SpVgg Bayreuth startet zur klassischen Uhrzeit um 14 Uhr. Austragungsort ist das Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Für die Übertragung im TV ist exklusiv Magenta Sport verantwortlich. Damit steht auch fest, dass die Partie zwischen TSV 1860 München und SpVgg Bayreuth nicht im Free-TV zu sehen ist. Um 13:45 Uhr beginnt die TV-Übertragung auf dem Sender Magenta Sport 4. Für den Zugang ist allerdings ein Abonnement erforderlich.

Auch online bietet Euch Magenta Sport einen Livestream an. Zusätzlich zeigt die Plattform OneFootball die Partie live. Dort müsst Ihr kein Abo abschließen, sondern könnt das Spiel im Einzelpaket erwerben.

TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Wer das Spiel zwischen TSV 1860 München und SpVgg Bayreuth nicht im TV oder Livestream verfolgen kann, sollte im SPOX-Liveticker einschalten. Dort verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene im Bayern-Derby.

TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth: Die Tabelle der 3. Liga