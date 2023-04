3. Liga: Elversberg verpasst Punkt in Osnabrück - Sieg für Wehen

Die SV Elversberg hat in der 3. Liga beim VfL Osnabrück durch das 0:1 (0:0) einen wichtigen Punkt verpasst. Mit 66 Zählern führen die Saarländer das Klassement noch klar an. Ba-Muaka Simakala (79.) erzielte das Siegtor für die Niedersachsen. Die SVE war zuletzt fünfmal in Folge ungeschlagen geblieben.

Den zweiten Platz festigte der SV Wehen Wiesbaden (62 Punkte) durch ein 2:0 (1:0) gegen 1860 München. Gino Fechner (10.) und Ivan Prtajin (84.) trafen für den SVWW.

Mit einem Sieg im Spitzenspiel hatte der 1. FC Saarbrücken am Freitag seine Aufstiegschancen gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl bezwang Dynamo Dresden 2:0 (2:0) und überflügelte die Sachsen in der Tabelle. Saarbrücken ist nun Vierter, Dresden liegt unmittelbar dahinter auf Platz fünf. Beide haben 56 Punkte auf dem Konto.

Im Abstiegskampf holte Aufsteiger VfB Oldenburg durch ein 2:0 (2:0) beim FC Ingolstadt drei wichtige Punkte. Die SpVgg Bayreuth, ebenfalls ein Neuling und in Abstiegsgefahr, unterlag dem Halleschen FC mit 0:1 (0:1).

Halles Tunay Deniz sah wegen unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte (80.). Borussia Dortmund II gewann gegen Schlusslicht SV Meppen 1:0 (0:0). Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue unterlag dem SC Verl 2:3 (0:1).

3. Liga: Tabelle am 32. Spieltag