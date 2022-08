Am 4. Spieltag der 3. Liga kommt es am heutigen Tag zum Duell zwischen dem SC Verl und dem TSV 1860 München. Hier erfahrt Ihr alles über die Übertragung der Partie und wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Mit dem TSV 1860 München empfängt der SC Verl am heutigen Tag ein Team, welches mit drei Siegen perfekt in die Saison 2022/23 gestartet ist. Hält die Siegesserie des TSV 1860 München auch heute gegen den SC Verl?

SC Verl vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 13. August, treffen sich der SC Verl und der TSV 1860 München am 4. Spieltag der 3. Liga. Die Partie wird um 14.00 Uhr in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn angepfiffen, in der auch der SC Paderborn seine Heimspiele austrägt.

Für den heutigen Gast, den TSV 1860 München, hätte der Auftakt in die neue Saison kaum besser laufen können. Neun Punkte holte das Team von Michael Köllner in drei Partien. Zuletzt fertigte der TSV 1860 München den SV Meppen mit 4:0 ab. Dementsprechend befinden sich die Münchner aktuell vorne in der Tabelle.

© getty Fynn Lakenmacher erzielte am vergangenen Spieltag gegen den SV Meppen gleich zwei Tore.

Der Saisonauftakt verlief für den SC Verl dagegen weniger positiv. Das Team von Michél Kniat war jedoch in allen Duellen konkurrenzfähig. Wenig Hoffnung gibt jedoch der Blick auf die vergangenen Duelle. In der letzten Saison holte der SC Verl gegen den TSV 1860 München nur einen Punkt, Verl konnte gar noch nie gegen die Gäste aus München gewinnen. Ändert sich das am heutigen 4. Spieltag?

3. Liga: Die heutigen Spiele in der Übersicht

Spieltag Begegnung Datum Anstoß 4 SC Verl - TSV 1860 München Samstag, 13. August 14.00 Uhr 4 SV Elversberg - FSV Zwickau Samstag, 13. August 14.00 Uhr 4 BVB II - Rot Weiß Essen Samstag, 13. August 14.00 Uhr 4 SpVgg Bayreuth - VfL Osnabrück Samstag, 13. August 14.00 Uhr 4 FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken Samstag, 13. August 14.00 Uhr 4 Viktoria Köln - Dynamo Dresden Samstag, 13. August 14.00 Uhr

SC Verl vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Verl: Thiede - Ochojski, Mikic, Stöcker, Stellwagen - Baack - Corboz, Sessa - Probst, Wolfram, Akono

Thiede - Ochojski, Mikic, Stöcker, Stellwagen - Baack - Corboz, Sessa - Probst, Wolfram, Akono TSV 1860: Hiller - Y. Deichmann, Morgalla, Verlaat, Lannert - Rieder - Lex, Tallig, Kobylanski, Boyamba - Lakenmacher

SC Verl vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport hält die Übertragungsrechte an allen Spielen der 3. Liga in dieser Saison. Dort seht Ihr heute somit auch die Begegnung zwischen dem SC Verl und dem TSV 1860 München. Magenta Sport beginnt heute seine Übertragung der Partie um 13.45 Uhr. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 14.00 Uhr. Die Partie könnt Ihr außerdem in der Konferenz ab 13.45 Uhr auf Magenta Sport sehen.

Ein Abo kostet bei Magenta Sport 9,95 Euro (als Telekom-Kunde) oder 16,95 Euro im Monat. Im Jahr bezahlt Ihr für Magenta Sport 59,4 Euro (als Telekom-Kunde) oder 119,4 Euro. Magenta Sport bietet Euch als Kunden zudem die Möglichkeit SC Verl vs. TSV 1860 München heute im Livestream zu verfolgen. Den Livestream der Partie findet Ihr Alternativ auch bei OneFootball.

SC Verl vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im Liveticker

Die Partie zwischen dem SC Verl und dem TSV 1860 München verfolgen wir hier bei SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle