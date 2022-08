In der 3. Liga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Meppen. Die komplette Begegnung des 3. Spieltags könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Der TSV 1860 München empfängt heute Abend am 3. Spieltag der 3. Liga den SV Meppen. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob die Gastgeber die Partie gewinnen und damit an die Spitze der Tabelle klettern können.

TSV 1860 München vs. SV Meppen: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit zwei Siegen und sechs Punkten startete der TSV 1860 München perfekt in die neue Saison. Das Team von Michael Köllner kann heute zudem mit einem dritten Erfolg in Serie die Tabellenspitze erobern, die Konkurrenz aus Ingolstadt und Saarbrücken spielt erst morgen. Der SV Meppen startete ebenfalls erfolgreich in die neue Saison und ist als Vierter direkt hinter dem heutigen Gegner in der Tabelle platziert. Zwei Punkte ließen die heutigen Gäste im Vergleich zu 1860 München gegen den VfB Oldenburg liegen. Wer kann das Spiel heute für sich entscheiden?

Vor Beginn: Die Partie am 3. Spieltag wird heute um 19.00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Meppen.

TSV 1860 München vs. SV Meppen: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder - Tallig, Y. Deichmann, Kobylanski, Lex - Lakenmacher

TSV 1860 München vs. SV Meppen: 3. Liga heute im live im TV und Livestream

Magenta Sport zeigt die Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Meppen heute live im TV ab 18.45 Uhr. Der Spielbeginn erfolgt etwas später um 19.00 Uhr.

Magenta Sport bietet Euch auch die Option, die Begegnung im Livestream zu verfolgen. Alternativ könnt Ihr TSV 1860 München vs. SV Meppen heute bei OneFootball im Livestream sehen.

