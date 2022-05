Am 37. Spieltag der 3. Liga empfängt Viktoria Köln heute Kaiserslautern. Wir verfolgen für Euch die komplette Begegnung hier im Liveticker.

Kaiserslautern befindet sich immer noch mittendrin im Kampf um den Aufstieg. Ein Punkt befindet sich Lautern aktuell hinter dem direkten Aufstiegsplatz zwei. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob die Roten Teufel heute gegen Viktoria Köln den zweiten Tabellenplatz erobern können.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Viktoria Köln vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am vergangen Spieltag musste Kaiserslautern im Aufstiegskampf einen herben Dämpfer hinnehmen. Mit 1:3 verlor das Team von Marco Antwerpen gegen den BVB II. Am gestrigen Tag verlor jedoch auch Eintracht Braunschweig und so ist Kaiserlautern in der Tabelle nach wie vor einen Zähler hinter Rang zwei. Viktoria Köln dagegen kann mit drei Punkten heute den Klassenerhalt feiern. Ein spannendes Spiel erwartet uns heute in Köln.

Vor Beginn: Die Partie beginnt am heutigen Tag um 14.00 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Duells zwischen Viktoria Köln und Kaiserslautern.

Viktoria Köln vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Köln: Nicolas - Koronkiewicz, Siebert, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer - Risse, Handle - Jastremski, Philipp

Nicolas - Koronkiewicz, Siebert, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer - Risse, Handle - Jastremski, Philipp Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Ciftci - Hercher, Götze, Ritter, Zuck - Wunderlich - Hanslik, Boyd

Viktoria Köln vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport zeigt heute das Spiel zwischen Viktoria Köln und Kaiserslautern exklusiv im Pay-TV. Ab 13.45 Uhr seht Ihr dort die Partie live und in voller Länge. Der Anpfiff des Spiel erfolgt dann um 14.00 Uhr.

Im Livestream zeigt Magenta Sport das Duell am heutigen Mittag ebenfalls live und vollumfänglich. OneFootball bietet Euch die letzte Option die Partie im Livestream zu erleben. Bei OneFootball könnt Ihr das Spiel als Einzelstream erwerben.

3. Liga, 37. Spieltag: Die aktuelle Tabelle