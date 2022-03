Länderspiel-Pause in ganz Europa, doch in der 3. Liga rollt der Ball. Der VfL Osnabrück trifft auf Eintracht Braunschweig. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig stehen sich in der Länderspielpause in der 3. Liga gegenüber. Die Partie ist ein Nachholspiel, da das eigentlich am 19. Februar geplante Duell aufgrund von Beschädigungen im Stadion an der Bremer Brücke durch den Orkan "Zeynep" verschoben werden musste.

Deswegen wurde ein neuer Termin gefunden. Die Begegnung wird am heutigen Samstag, 26. März, um 14 Uhr im Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke angepfiffen.

Braunschweig kann mit einem Sieg am 1. FC Kaiserslautern vorbei auf Aufstiegsplatz zwei ziehen, der VfL sich seinerseits mit einem Erfolg auf Platz vier verbessern. Für reichlich Spannung ist gesorgt.

VfL Osnabrück vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Liga: 3. Liga

Spieltag: 27

Datum: 26. März

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: Stadion an der Bremer Brücke

Übertragung: MagentaSport

© getty Lukas Kunze trifft am Samstag mit dem VfL Osnabrück auf Eintracht Braunschweig.

Im folgenden bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream. Außerdem zeigen wir Euch, wie Ihr Osnabrück gegen Braunschweig im Liveticker verfolgen könnt.

VfL Osnabrück vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das Verfolgerduell der 3. Liga zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig wird heute von mehreren Anbietern live im TV und im Livestream übertragen. So viel sei schon einmal verraten: Es gibt kostenlose und kostenpflichte Live-Übertragungen.

VfL Osnabrück vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) zeigt das Spiel der beiden Nord-Klubs ab 14 Uhr live im Free-TV.

VfL Osnabrück vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute live im Pay-TV

Osnabrück vs. Braunschweig könnt Ihr heute auch live im Pay-TV bei MagentaSport. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr. Als Moderatorin ist Anett Sattler im Einsatz, als Kommentator Stefan Fuckert.

MagentaSport ist nur mit einem Abo zu sehen. Für Mobilfunk- und/oder Festnetz-Kunden der Telekom kostet dieses 4,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 9,95 Euro im Monat im Moantsabo, alle anderen bezahlen entweder 9,95 Euro pro Monat (Jahresabo) oder 16,95 Euro pro Monat. Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr mit einem Telekom-Receiver.

VfL Osnabrück vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute im Livestream

Ein kostenloser Livestream wird heute vom NDR angeboten. Der Livestream von MagentaSport ist dagegen kostenpflichtig. Ihr könnt ihn auf dem Smartphone oder Tablet via der kostenlosen App oder am PC abrufen.

Dank einer Kooperation von MagentaSport mit der Fußball-Plattform OneFootball könnt Ihr dort das Spiel für 2,99 Euro auf dem Smartphone und dem Tablet ansehen.

VfL Osnabrück vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Die volle Ladung 3. Liga gibt es heute auch bei SPOX. Wir tickern für Euch Osnabrück vs. Braunschweig live mit.

Hier geht's zum Liveticker VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig.

