3. Liga: Braunschweig bleibt durch Sieg beim BVB II im Aufstiegsrennen

Eintracht Braunschweig bleibt im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Neun Tage nach der bitteren 0:2-Heimpleite gegen den 1. FC Saarbrücken siegten die Niedersachsen beim Aufsteiger Borussia Dortmund II mit 1:0 (1:0).

Damit ist der ehemalige Bundesligist dem Tabellendritten aus dem Saarland mit nur einem Punkt Rückstand weiter auf den Fersen.

Maurice Multhaup (26.) erzielte vor 2079 Zuschauern im Stadion Rote Erde nach einem schnell ausgeführten Freistoß das entscheidende Tor. Braunschweig hat ein Nachholspiel in der Hinterhand: am kommenden Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim VfL Osnabrück. Die U23 des BVB kassierte die fünfte Niederlage in Folge, steht aber weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld.